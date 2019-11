Marszałek Senatu z opozycji. Sejm wybrał wicemarszałków

Kliknij, aby odświeżyć

Relacja na żywo

19:50

Wicemarszałkami Sejmu zostali Włodzimierz Czarzasty (SLD), Małgorzata Gosiewska (PiS), Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), i Piotr Zgorzelski (PSL).

19:47

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun powiedział, że Sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie 459 posłów. Zdaniem Brauna, procedowanie wyboru składu prezydium Sejmu to pokaz arogancji. - To będzie POPIS-owe prezydium z przystawkami - ocenił Braun. Dodał, że dobrym obyczajem poprzednich, ale nie ostatniej kadencji, było włączanie do składu prezydium Sejmu przedstawicieli ugrupowań, które mają zaszczyt zasiadać w Konwencie Seniorów.

19:40

Po wznowieniu obrad, w Sejmie trwa prezentacja kandydatów na wicemarszałków. Posłowie uzgodnili, że wicemarszałków ma być 5.

19:35

Związana ze zgłaszaniem kandydatów na wicemarszałków przerwa w obradach Senatu ma potrwać do godz. 20.20.

19:30

W rozmowie z TVP Info Stanisław Karczewski poinformował, że zbierane są podpisy pod jego kandydaturą na stanowisko wicemarszałka Senatu. Odnosząc się do pracy izby ocenił, że takiej frekwencji jak podczas głosowania w sprawie wyboru marszałka "już nigdy nie będzie".

19:27

W rozmowie z dziennikarzami Tomasz Grodzki powiedział, iż Senat w X kadencji jest bardziej zrównoważony niż poprzednio. Oświadczył, że chciałby, aby wicemarszałkowie reprezentowali jak najwięcej formacji.

19:11

Tomasz Grodzki powiedział, że chciałby, ani w Senacie królowała przyzwoitość, godność i honor, a kłamstwo i niegodziwość nie miały tam nigdy wstępu. Obiecał senatorom ciężką pracę. Mówił, że izba zamiast szybkiego powinna uchwalać dobre prawo.

19:10

Marszałkiem #Senat.u X kadencji został wybrany @profGrodzki. Za jego kandydaturą zagłosowało 51 senatorów. Senator @StKarczewski uzyskał 48 głosów. Jeden senator wstrzymał się od głosu. pic.twitter.com/qpvZWKkcYx — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 12, 2019

19:09

Nowo wybrany marszałek mówił, że przybywa ze Szczecina oraz ze świata medycyny. Odnosząc się do sytuacji politycznej po wyborach dodał, że za różnorodnością idzie kreatywność. Zaznaczył, że Senat jest emanacją narodu. - Możemy się tutaj różnić, możemy się spierać, ale musimy pamiętać, że reprezentujemy jak mało kto majestat Rzeczypospolitej - podkreślił.

19:07

- To zwycięstwo demokracji - powiedział Grodzki. - Tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i z poczuciem wielkiej odpowiedzialności - dodał.

19:04

Marszałek senior przekazała prowadzenie obrad nowemu marszałkowi.

19:01

Marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki, który otrzymał 51 głosów.

18:11

Głosowanie zakończyło się. Marszałek senior ogłosiła 45-minutową przerwę.

18:06

"Senat to izba refleksji w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu" - powiedział prezydent @AndrzejDuda w swoim przemówieniu podczas I posiedzenia #Senat.u X kadencji. pic.twitter.com/vzZklP82Bi — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 12, 2019

17:56

Wyczytywani senatorowie kolejno wrzucają karty do głosowania do przezroczystej urny.

17:54

Trwa głosowanie.

17:50

Senatorowie wybiorą marszałka Senatu spośród dwóch kandydatów. Będą głosować imiennie poprzez wypełnienie kart do głosowania, które następnie będą wrzucać do urny. Później zarządzona zostanie przerwa na liczenie głosów.

Na marszałka #Senat.u X kadencji zgłoszono senatorów @StKarczewski oraz @profGrodzki. Za chwilę głosowanie. Relacja na żywo na naszym profilu w serwisie Facebook: https://t.co/JMrnATTuJs pic.twitter.com/2xMGIdrjp4 — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 12, 2019

17:45

Senator Bogdan Klich (PO) przedstawił kandydaturę Tomasza Grodzkiego. - Jego droga życiowa układa się w jedną całość - zaznaczył. Przypomniał "epizod opozycyjny" Grodzkiego z 1981 r. oraz karierę lekarską kandydata. Wymienił także jego zainteresowania. - Rekomenduję kandydaturę prof. Grodzkiego z pełnym przekonaniem - zakończył.

17:42

W imieniu klubu PiS senator Michał Seweryński przedstawił kandydata na marszałka, Stanisława Karczewskiego. - Jest senatorem po raz piąty, sprawuje mandat od 2005 roku, cieszy się wielkim poparciem - powiedział. Według niego, w ostatniej kadencji, gdy marszałkiem był Karczewski, wzrósł prestiż Senatu.

17:40

Wznowione zostało posiedzenie Senatu.

17:35

W Senacie ma powstać koło senatorów niezależnych, tworzone przez Lidię Stroń, Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pracami koła pokieruje Lidia Staroń - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapowiedział, że podczas głosowań osobowych każdy z członków koła będzie postępował zgodnie ze swym sumieniem.

17:25

Przerwa w obradach Senatu, podczas której można było zgłaszać kandydatów na stanowisko marszałka, została wydłużona.

16:41

Marszałek senior ogłosiła 40-minutową przerwę w obradach. Później senatorowie wybiorą prezydium Senatu.

16:32

Senatorowie składają ślubowanie, które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

16:29

Marszałek senior wygłosiła treść ślubowania.

16:25

Po prezydencie przewodnictwo obrad przejęła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka (KO). W imieniu własnym i senatorów podziękowała Polkom i Polakom za udzielony mandat. Apelowała, by w Senacie praca ponad podziałami nie była pustym frazesem oraz by senatorowie nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji.

16:23

Inaugurując posiedzenie izby wyższej Andrzej Duda nie wykluczył, że z uwagi na brak jednoznacznej większości Senat będzie "trudny". Zapewnił, że jako prezydent wielokrotnie uwzględniał głos Senatu, a także senackiej opozycji. Zadeklarował, że tak będzie nadal.

16.20

16:10

Prezydent pogratulował senatorom wyboru, podkreślając, że wysoka frekwencja daje im bardzo poważną legitymację.

16:02

Od odśpiewania hymnu rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji. Następnie wystąpienie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

16:00

- Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński oceniając, że wypowiedzi posłów opozycji świadczą o końcu opozycji totalnej.

15:50

Premier podsumował kadencję rządu. Mówił o zwiększaniu nakładów na oświatę i służbę zdrowia, większych wpływach z podatków dzięki pracy Krajowej Administracji Skarbowej, rozbudowie transportu. - Godniejsze jest życie polskich rodzin, godniejsza jest praca, płaca - mówił.

15.35

Premier @MorawieckiM podczas posiedzenia #Sejm IX kadencji: Nie ma wolności bez godności - tak podsumowuję 4 lata rządów. Nie ma wolności bez wiarygodności. #4lataPlus pic.twitter.com/Estu1pkPKQ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 12, 2019

15:28

Elżbieta Witek (PiS) została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu. Za jej kandydaturą głosowało 314 posłów, przeciwko - 11. 134 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

14:40

Marszałek senior Antoni Macierewicz swoim wystąpieniem „udowodnił, że słowa prezydenta Rzeczypospolitej, nic nie znaczą, bo on unieważnił całe wystąpienie Andrzeja Dudy” - stwierdził Borys Budka, szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej.

14:05

Przerwa w obradach potrwa do 14:35. Do tego czasu kluby mogą zgłaszać kandydatury na marszałka Sejmu. Kandydatką PiS jest dotychczasowa marszałek Elżbieta Witek.

13:29

IMHO PiS nieźle to dziś rozegrał dla siebie. PAD wyszedł na umiarkowanego i rozsądnego polityka, który chce łączyć a nie dzielić, a twardy elektorat dostał wystąpienie marszałka seniora Macierewicza — Michał Szułdrzyński???? (@MSzuldrzynski) November 12, 2019

13:27

Macierewicz podczas swojego przemówienia mówił o całkowitym zakazie aborcji. Polska już teraz ma barbarzyńskie prawo. Lewica się nie boi - ani Macierewicza, ani księży, ani PiSu. Posłanki lewicy zgłoszą projekt ustawy wprowadzający europejskie standardy przerywania ciąży. — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) November 12, 2019

13:17

Rozpoczynają się ślubowania poselskie. pic.twitter.com/D9lc99tRMU — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) November 12, 2019

13:15

Rozpoczęło się poselskie ślubowanie

13:13

- Bez względu na opinie o przyczynach katastrofa smoleńska uświadomiła nam jak kruche były dotychczasowe przemiany. Jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, jak wielkie jest ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne - mówił Macierewicz.

13:09

13:06

- Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem, doskonale wiemy jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - mówił marszałek senior.

13:01

- Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - dodał Macierewicz.

12:58

- Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana; choć w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany m.in. społeczne i gospodarcze, odpowiedzialność za uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas - powiedział marszałek senior Antoni Macierewicz.

12:49

Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że nie powitano byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Po orędziu powitał go prezydent Andrzej Duda. Po chwili podobnie postąpił Antoni Macierewicz.

12:46

- Debata jest potrzebna, by sprawy polskie załatwiać dobrze. Polska jest jedna i proszę, byście państwo zawsze o tym pamiętali i byście na początku tej kadencji podali sobie rękę - zaapelował prezydent.

12:46

Słowa i apele Prezydenta Dudy stoją w całkowitej sprzeczności z postawą jego politycznego środowiska, ale także i samego Prezydenta. — Arkadiusz Myrcha ?? (@ArkadiuszMyrcha) November 12, 2019

12:45

12:44

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Wyjątkową sprawą i wielkim zaszczytem jest zasiadać w ławach poselskich. Niezwykle trudną i odpowiedzialną pracą warto służyć Polakom. Zatem Koleżanki i Koledzy powodzenia w pracy dla dobra nas wszystkich. — Beata Mazurek (@beatamk) November 12, 2019

12:42

- Widzę w ostatnich latach wypowiedzi, także w Sejmie, które wielu w Polsce mogą ranić, które uderzają w elementy naszej tradycji i źródła naszego pochodzenia - powiedział prezydent

12:40

Wczoraj o północy zakończyła się IX kadencja Senatu, w tym momencie przestał pełnić swoją funkcję Marszałek Senatu. Pan Stanisław zajął miejsce mu nienależne. Trzeciej osoby w państwie. To uzurpacja! Zdumiewa brak stosownego miejsca dla Marszałka Seniora Senatu. pic.twitter.com/OOKKep9a4u — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 12, 2019

12:38

- To jest nasza wielka tradycja. Tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich, którzy mają inne poglądy. Wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami. Zwracam na to uwagę, ponieważ widzę w ostatnich latach wiele kryzysów na tym tle. Widzę takie wypowiedzi, które wiele osób w Polsce mogą ranić - kontynuował Duda.

12:34

- Bycie w Sejmie to obok wielkiego zaszczytu, również wielka odpowiedzialność, przez jej pryzmat posłowie są obserwowani dziś, będą obserwowaniu w ostatnim dniu kadencji i oceniani jeśli będą chcieli ubiegać się o reelekcję - mówił.

12:29

- Chciałbym życzyć państwu, żebyście państwo mogli spokojnie dyskutować o ważnych dla Polski sprawach. Jestem pewny, że w wielu sprawach da się znaleźć porozumienie, nawet jeśli istnieją różnice poglądów - powiedział prezydent.

- Z całą pewnością są na sali sejmowej osoby, które potrafią prowadzić merytoryczną debatę polityczną - dodał.

12:28

12:25

Marszałek senior nie raczył powitać prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Macierewicz trzyma poziom dna. ?? pic.twitter.com/qROdoDBOxj — Andrzej Rozenek (@ARozenek) November 12, 2019

12:24

No to zaczynamy. Dulce et decorum ???? pic.twitter.com/4dNsidiz7a — Jadwiga Emilewicz ?????? (@JEmilewicz) 12 listopada 2019

12:22

Marszałek Senior @Macierewicz_A otworzył posiedzenie Sejmu IX kadencji a inauguracyjną przemowę wygłasza Prezydent RP @AndrzejDuda. pic.twitter.com/AnlsXl9RuN — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) November 12, 2019

12:19

Prezydent podziękował wyborcom za wysoką frekwencję podczas wyborów parlamentarnych

12:18

- Rozpoczynająca się IX kadencja RP jest niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to wielki zaszczyt móc zasiadać w tej izbie i dyskutować o najważniejszych polskich sprawach - powiedział Andrzej Duda

12:17

- To niezwykły zaszczyt dla mnie otwierać wraz z państwem to pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu suwerennej RP - rozpoczął prezydent

12:15

Swoje orędzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda

12:09

12:08

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu

12:07

12:04

W Sejmie są I prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

12:03

??@prezydentpl @AndrzejDuda złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II. pic.twitter.com/cHBctlvXle — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 12 listopada 2019

12:02

11:53

11:45

W Sejmie pojawił się prezydent Andrzej Duda. W budynku parlamentu jest już także prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy o swoją przyszłość.

11:44

IX kadencja Sejmu.

Posłowie @Nowoczesna będą pracować w Klubie @KObywatelska. Mamy gotowe projekty, nowe pomysły i liberalne wartości, będziemy aktywni w klubie.

Liberalny głos w sejmie. pic.twitter.com/MXtTQ5UL9R — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) November 12, 2019

11:43

Niemiła niespodzianka. Kancelaria Sejmu nie uwzględniła wystąpienia posłanek Lewicy i na tabliczkach w sali sejmowej dała napis poseł zamiast posłanka przy naszych nazwiskach. Będziemy walczyć dalej - poinformowała Wanda Nowicka.

11:42

Wyświetl ten post na Instagramie. 214 to mój numer na (chyba) 4 lata... Post udostępniony przez Tomasz Zimoch (@tzimoch) Lis 12, 2019 o 2:38 PST

11:41

- Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że werdykt wyborczy, 51 mandatów dla opozycji, da możliwość wyboru marszałka Senatu i Prezydium Senatu - mówił w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

11:39

Zmiana sposobu ślubowania. Najpierw będą ślubować wszyscy posłowie PIS potem pozostali to absolutny skandal. Winny nie jest Macierewicz tylko prezydent @AndrzejDuda lepszy sort? — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 12 listopada 2019

11:35

Kandydatem PSL na wicemarszałka Sejmu jest Piotr Zgorzelski. Ludowcy rekomendują Michała Kamińskiego na wicemarszałka Sejmu. Rzecznikiem klubu został Miłosz Motyka.

11:34

11:31

??Marszałek Senior #Sejm @Macierewicz_A oddał hołd parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem oraz posłom – ofiarom II wojny światowej pic.twitter.com/TQZcbdwow8 — Sejm RP (@KancelariaSejmu) November 12, 2019

11:30

Na posiedzeniu klubu PSL-Koalicja Polska podjęto decyzję, że szefem klubu będzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:26

Przed rozpoczęciem posiedzenie marszałek senior i prezydent złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lech Kaczyńskiego, świętego Jana Pawła II, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiar II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

11:23

W Sejmie swoje orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda

11:17

O godzinie 16 rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Kandydatem opozycji na marszałka jest prof. Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w izbie swojego wicemarszałka.

11:13

- Będziemy wraz z Małgorzatą Szmajdzińską czy Barbarą Dolniak musiały słuchać jego wystąpienia. To jest kompletne niemyślenie o wspólnocie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE szefowa Inicjatywy Polska, wybrana do Sejmu z list KO, odnosząc się do wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Nie wykluczyła możliwości opuszczenia sali plenarnej w trakcie wystąpienia byłego szefa MON.

11:10

Jak miesiąc po wyborach wyglądają sondaże? Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje ponad 40 proc. poparcia. Zobacz wyniki

X