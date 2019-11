Zdenerwowanie wśród rosyjskich miliarderów

– Ale to był program Unii, a nie Cypru, wprowadzany na terenie pod unijną jurysdykcją – tłumaczył Marios Skandalis z Banku Cypru. Nim jednak Bruksela się połapała, Nikozja w ciągu czterech lat nadała swoje obywatelstwo ponad 5 tys. osób (wśród nich jedna czwarta to Rosjanie). Do końca 2018 roku zainwestowali oni na wyspie ok. 6 mld euro. Jednak sami Rosjanie obliczyli, że prywatne firmy wyprowadziły z ich kraju w 2018 roku ponad 63 mld dolarów (2,5 razy więcej niż w 2017) i większość prawdopodobnie do spółek na Cyprze.