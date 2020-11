PiS ma coraz większe kłopoty w Sejmie

W klubie PiS coraz bardziej powszechna jest opinia, że sejmowa większość, którą przez kilka lat dysponował bez zakłóceń prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaczyna być wystarczająca tylko do przyjmowania ustaw i podejmowania decyzji, które nie budzą żadnych kontrowersji i mają charakter administracyjny. Kolejnym testem po podziale w PiS na tle „piątki dla zwierząt" będzie pomysł prezydenta, który ma być korektą po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o aborcji. Prezydent zaproponował już projekt ustawy, który – jak słyszymy – powstał w uzgodnieniu ze środowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego. Prace w Sejmie nad propozycją, by przerywanie ciąży było możliwe w wypadku wad letalnych płodu, mają ruszyć szybko. O tym, że prezydent wyjdzie z własną propozycją, „Rzeczpospolita" pisała już w ubiegły czwartek.

Pytanie jednak, czy w Sejmie znajdzie się dla niej większość. Możliwe, że klub PiS podzieli się w tej sprawie. Szacunki wskazują, że przeciwko ustawie może się opowiedzieć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób z klubu. Wtedy PiS musiałoby liczyć, podobnie jak w przypadku „piątki dla zwierząt", na wsparcie opozycji, np. części KO, Konfederacji czy PSL. Być może też parlament dokona w projekcie modyfikacji. – Wszyscy pamiętamy, jak prezydent Andrzej Duda cieszył się z orzeczenia TK. Wystarczyły protesty kobiet, by napisał ustawę, która, paradoksalnie, może się stać problemem dla PiS – przewiduje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. U ludowców dyscypliny nie będzie, nigdy nie było jej zresztą w sprawach światopoglądowych. PSL chce, by to obowiązujący do czasu decyzji TK kompromis aborcyjny został wpisany do konstytucji. Swoje strategie wobec ustawy szykują też inne partie opozycyjne. W tym tygodniu ma się odbyć zaproponowane przez premiera Morawieckiego spotkanie na temat ustawy i propozycji prezydenta.