Zmiana na Litwie. Konserwatyści wracają do władzy

Premierem też ma zostać kobieta, choć nie jest szefową Związku Ojczyzny. Ingrida Šimonyt?, w zeszłym roku kandydatka konserwatystów na prezydenta. Dotkliwie przegrała z Gitanasem Naus?dą, który podobnie jak ona był bankowcem, ale teraz w przeciwieństwie do Związku Ojczyzny głosi hasła społeczne. Politykę zagraniczną i bezpieczeństwa kształtowano dotychczas w Pałacu Prezydenckim, niewykluczona jest walka o litewskie krzesło na szczytach Unii i NATO. – Ale to na pewno nie od razu – mówi „Rz" prof. Šar?nas Liekis, politolog z uniwersytetu w Kownie. Jego zdaniem do rządu, wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, nie dołączą ani socjaldemokraci ani populistyczno-lewicowa Partia Pracy. Wszyscy będą się przyglądali, jak sobie radzi gabinet z niewielką większością w Sejmie.