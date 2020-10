Czy PiS zmieni godło?

Trafiła do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Od kilku miesięcy pracowała nad nią podkomisja, a gdy projekt już ją opuścił, PiS postanowiło dopisać przepisy zmieniające ustawę o Radzie Ministrów. Sejmowy legislator alarmował, że zgłaszanie na późnym etapie poprawki wykraczającej poza brzmienie projektu jest niekonstytucyjne. Mimo to Sejm ją przyjął, a projekt trafił do Senatu.

Poprawka przewiduje m.in., że „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej". Co to w praktyce oznacza? Na to pytanie nie potrafili nam odpowiedzieć posłowie PiS Dariusz Stefaniuk i Witold Czarnecki, zaangażowani w prace nad ustawą.