Trump porzucił kurdyjskich sojuszników

Prezydent Donald Trump dał Turkom zielone światło na rozprawę z Kurdami, którzy panują nad terytoriami w północnej Syrii wzdłuż tureckiej granicy. Stało się to po jego rozmowie telefonicznej z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. W komunikacie z niedzieli Biały Dom wyjaśniał, że wojska amerykańskie nie będą zaangażowane w turecką operację i jej nie popierają. I w ogóle się z tego rejonu wycofają. Dotychczas Amerykanie byli tam w sojuszu z syryjskimi Kurdami. To oni mieli najwięcej zasług w pokonaniu tzw. Państwa Islamskiego.

Kurdowie traktują porzucenie przez Trumpa jak zdradę. Rzecznik zdominowanych przez Kurdów Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), kontrolujących terytoria odbite ISIS, mówił miejscowej telewizji, że Amerykanie dawali gwarancje, że nie pozwolą Erdoganowi na operację militarną. Dlatego oświadczenie Białego Domu było dla Kurdów takim zaskoczeniem. – To cios w plecy SDF – powiedział ich rzecznik Kino Gabriel.

W poniedziałek kilka tweetów poświęcił sytuacji Donald Trump. Przypisał sobie zwycięstwo nad ISIS i zapowiedział, że „już czas dla nas wyplątać się z tych śmiesznych niekończących się wojen i zabrać naszych żołnierzy do domu".

O co chodzi Ankarze? Erdogan próbował skłonić państwa UE do wsparcia pomysłu utworzenia po syryjskiej stronie granicy z Turcją strefy bezpieczeństwa, strasząc je: – Otworzymy bramy dla uchodźców do Europy.