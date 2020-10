Kaczyński będzie kontrolował Solidarną Polskę

W poniedziałek o 15.00 prezydent Andrzej Duda powoła nowych ministrów oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jak wynika z naszych informacji, w następnych dniach w ramach rządu dojdzie do rozmów i reorganizacji. Jednym z wariantów jest wprowadzenie dużo ściślejszej niż do tej pory koordynacji działań poprzez spotkania prezydium rządu z udziałem najważniejszych polityków gabinetu. W PiS jest bowiem przekonanie, że mimo zawartej umowy w przyszłości koalicjanci mogą ponownie zaskakiwać partię.

Prezydium rządu może być jednym z gremiów, poprzez które ta koordynacja będzie dużo lepsza. W praktyce oznacza to dużo większą kontrolę nad tym, co będzie robić w rządzie Porozumienie i Solidarna Polska. I kontrolę sprawowaną bezpośrednio przez prezesa Kaczyńskiego, który będzie też koordynował politykę bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych i obronności w ramach nowego rządowego komitetu. Innym forum koordynacji będzie Rada Koalicji, ale ma się spotykać nie częściej niż raz w miesiącu. Prezydium rządu (jeśli ten system wejdzie w życie) ma być dużo częściej zwoływane. Z naszych rozmów wyłania się jednak obraz sytuacji, w której mało kto w ramach Zjednoczonej Prawicy spodziewa się trwałej stabilizacji sytuacji wewnętrznej po ostatnim przesileniu.

Zmiany w rządzie już się rozpoczęły. W ubiegły piątek szef KPRM Michał Dworczyk ogłosił powstanie dwóch nowych urzędów centralnych – Rządowego Centrum Sportu oraz Głównego Urzędu Morskiego, które będą podlegać odpowiednio ministrom kultury oraz infrastruktury. Do KPRM przejdzie za to dotychczasowy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Chcę mu powierzyć obowiązki informatyzacji w ramach Kancelarii – powiedział premier Morawiecki. Są też pierwsze zmiany na stanowiskach wiceministrów. Poseł Edward Siarka z Solidarnej Polski został nowym wiceministrem środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa. Docelowo leśnictwo będzie leżeć w gestii resortu rolnictwa przemianowanego na resort rolnictwa i leśnictwa.

Opozycja zapowiada protesty. Nowoczesna organizuje akcje namawiania młodych ludzi, by w geście sprzeciwu wobec nominacji Czarnka przez cały najbliższy tydzień ubierali się do szkoły na czarno. Swoje inicjatywy szykują też inne partie i organizacje. Jedna demonstracja przed gmachem MEN odbyła się już w niedzielę pod hasłem „Żądamy edukacji. Nie indoktrynacji".

„Rzeczpospolita" już kilka tygodni temu informowała, że pierwotny plan zakładał rozpoczęcie prac w Sejmie nad pakietem około dziesięciu ustaw. Ten pakiet ma dotyczyć m.in. zmian w sądownictwie czy w samorządach. Kongres PiS na początku listopada przeprowadzi wybory na szefa partii oraz wybierze m.in. nową Radę Polityczną. Szykują się też zmiany strukturalne w samym PiS. Rada Polityczna wybierze wiceprezesów partii, ale nie stanie się to natychmiast. Jak pisała niedawno WP, może to się stać do końca 2020 roku. W tym planie na jesień największą przeszkodą może okazać się koronawirus. Kongres to ponad tysiąc osób, a ostatnie dni przyniosły wzrost liczby zakażeń.