PSL chce wrócić na wieś

Czip obowiązkowy?

Co na to wszystko Platforma? Jak wynika z naszych informacji, PO w Senacie będzie skłonna do wydłużenia vacatio legis, co realizuje jeden z postulatów PSL. Ten okres może zostać przedłużony do maksimum trzech lat. Co do zmian w zapisach o uboju rytualnym, to albo Senat zrezygnuje z zakazu, albo doprecyzuje przepisy. Nasi rozmówcy podkreślają też, że ustawa w kształcie przyjętym przez Sejm już i tak ogranicza możliwości działania NGO-som, więc zostaną tylko opisane na nowy sposób. Senat może za to wrócić do postulatu obowiązkowego czipowania zwierząt. Parlamentarzyści PO traktują wypowiedzi ludowców jako taktykę skierowaną do elektoratu bardziej niż do nich samych. Sprawa ustawy o zwierzętach jest pierwszym tak poważnym sprawdzianem dla nowego szefa grupy senackiej PO Marcina Bosackiego, który w poniedziałek został wybrany na to stanowisko. Bosacki uchodzi za człowieka bliskiego byłemu przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie. Wygrał w wyborach z Bogdanem Zdrojewskim.