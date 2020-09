Nagroda dla Hanny Suchockiej

Nagrodę Jana Nowaka- -Jeziorańskiego otrzyma w piątek we Wrocławiu była premier i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z tradycją Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego wręczona zostanie w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W tej instytucji znajdują się bowiem m.in. bezcenne archiwa Kuriera z Warszawy. Hanna Suchocka otrzyma nagrodę z rąk dyrektora Zakładu dr. Adolfa Juzwenki oraz prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Kapituła nagrody w uzasadnieniu podkreśliła, że wyróżnienie zostało przyznane m.in. „za owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej".

Nagroda przyznawana jest od 2004 r. i została ustanowiona przez Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W poprzednich latach wręczana była 4 czerwca. W tym roku, z powodu epidemii SARS-Cov-2 uroczystość przeniesiono na jesień. – Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest dla mnie przede wszystkim wielkim zaskoczeniem. Jest mi szczególnie miło, zwłaszcza tak osobiście, że jest to Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ponieważ od samego początku transformacji, a w sposób szczególny, gdy zostałam premierem rządu, miałam z nim częste kontakty – mówiła „Rzeczpospolitej" laureatka tuż po decyzji kapituły.

Dr Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz sekretarz kapituły nagrody, uzasadniając wybór, stwierdził, że Hanna Suchocka po przełomie 1989 r. dążyła do demokratycznych przemian w naszym kraju. – Na stanowisku premiera stała na straży wolności, demokracji oraz poszanowania prawa. Niejednokrotnie udowodniła, iż są to wartości dla niej najwyższe – skomentował Juzwenko.

Z kolei Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, podkreślił jej wkład w rozwój samorządności oraz idei samorządu terytorialnego.

– Rząd Hanny Suchockiej jest autorem reformy samorządowej, zakładającej wprowadzenie powiatów i dużych województw. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, jak ważna była tamta inicjatywa i jak przyczyniła się do budowy samorządu, który znamy dzisiaj. Szczególnie we Wrocławiu jesteśmy za to bardzo wdzięczni – dodał Sutryk.

Hanna Suchocka w 1989 r. została wybrana do Sejmu kontraktowego z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Po podziale w OKP znalazła się wśród posłów, którzy weszli do Unii Demokratycznej. W 1992 r. stanęła na czele rządu, który przygotował m.in. program powszechnej prywatyzacji i założenia reformy administracji. W lipcu 1993 r. podpisał konkordat ze Stolicą Apostolską. W kolejnych latach była posłanką Unii Wolności. W rządzie Jerzego Buzka została ministrem sprawiedliwości-prokuratorem generalnym. Po opuszczeniu rządu przez 12 lat była ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym nagrody.