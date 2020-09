AfD pragnie się ucywilizować

Odpowiedź wywołała szok nie tylko u widzów telewizji ProSieben, która wyemitowała rozmowę na swej antenie w poniedziałek wieczorem. – Tak, gdyż działa to na korzyść AfD. Możemy potem wszystkich rozstrzelać. Albo użyć gazu – odpowiedział Christian Lüth, tłumacząc, że otwarte granice Niemiec dla imigrantów pomogą jego partii w odzyskaniu stabilności politycznej. Musimy się, podkreślił, starać o to, aby Niemcom nie szło dobrze.

To niejedyna tego rodzaju decyzja ostatnich dni. Z frakcji AfD w parlamencie Badenii-Wirtembergii wykluczony został deputowany tej partii Stefan Räpple, który na jednym z wieców głosił: „ Najpierw musimy obalić rząd i to przy pomocy siły". – Kto nawołuje do czynów kryminalnych, nie może być członkiem naszej frakcji ani partii – oświadczyła Alice Weidel, szefowa partii w tym południowo-zachodnim landzie, a jednocześnie przewodnicząca frakcji AfD w Bundestagu.