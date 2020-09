Warszawski mecenas podzielił polityków Zielonych

Jest też politykiem od sierpnia 2019 roku związanym z Partią Zieloni. W styczniu wszedł do krajowego sądu koleżeńskiego, którego został współprzewodniczącym. Ugrupowanie to przez długie lata utrzymywało się na obrzeżach polityki, ale obecnie jest inaczej. Jest w koalicji z PO i ma trzech posłów w Sejmie. A wejście mecenasa do władz spowodowało w nim wstrząs.

„Tak, to jest przewodniczący sądu koleżeńskiego. Moje odejście z Zielonych było formą sprzeciwu wobec skandalicznej postawy jego obrońców: większości rady krajowej. Osoby kierujące się uczciwością zrezygnowały wtedy z członkostwa we władzach partii, a cześć odeszła" – napisał były czołowy działacz Zielonych Artur Mazur.

Sam mec. Tomczak mówi, że gdy kandydował do sądu koleżeńskiego, prokuratura nie skierowała jeszcze aktu oskarżenia, co nastąpiło dopiero w styczniu. – Od postawienia zarzutów mijało już dziewięć lat, a realnie sprawa była prowadzona od 15 lat. Gdybym miał o niej powiedzieć, to co konkretnie? O tym, że prokuratura od kilkunastu lat próbuje zebrać materiał w sprawie wydarzeń sprzed 20 lat? – pyta. Dodaje, że samo wszczęcie postępowania nie powinno wykluczać z życia publicznego, szczególnie w Polsce, gdzie śledztwa mogą być przedłużane niemal bez końca. I zaznacza, że wstąpił do Zielonych, bo przez długie lata działał w Unii Wolności i są mu bliskie ideały lewicowe.