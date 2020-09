Prawo i Sprawiedliwość przestawia biurka

W poniedziałek późnym popołudniem po raz kolejny zbierze się kierownictwo PiS. Tym razem tematem mają być m.in. szczegóły oraz harmonogram rekonstrukcji rządu, która może odbyć się już w tym tygodniu. W dniach 1–2 października premier Mateusz Morawiecki będzie w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej, co zakreśla ramy czasowe zmian w rządzie. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do nich w najbliższą środę.

