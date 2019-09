Tajemniczy plagiator PiS. Kto udaje partię Kaczyńskiego?

Prawda i Sprawiedliwość dla Polski – to nazwa komitetu, który zarejestrował Paweł Górnik, kandydat do Senatu z powiatów tworzących pierścień wokół Lublina. O miejsce w parlamencie będzie rywalizował z obecnym senatorem Grzegorzem Czelejem z PiS i Krzysztofem Kamińskim z Koalicji Obywatelskiej. I z trójki kandydatów jest osobą najmniej znaną.

Dlaczego zdecydował się założyć komitet o nazwie do złudzenia przypominającą Prawo i Sprawiedliwość? Czy celem jest zmylenie wyborców? Spytaliśmy go o to e-mailowo i przez Facebooka, ale nie dostaliśmy odpowiedzi.

– Zbieg okoliczności jest bardzo mało prawdopodobny. Graniczy z pewnością to, że nazwa komitetu ma zmylić wyborców – uważa senator Grzegorz Czelej. – Natomiast dopóki nazwa jest nieco inna, a kandydat nie posługuje się skrótem PiS, nie mamy podstaw, by wchodzić na drogę sądową.

O tym, że skrót nazwy komitetu nieprzypadkowo brzmi PiS, są przekonani politycy partii rządzącej, w tym jej prezes. – Mamy świetnego kandydata na senatora, bardzo sprawdzonego polityka, Józefa Łyczaka. Ale w tym samym okręgu próbuje dostać się do Senatu pod podobnym skrótem, nie może go oczywiście używać, bo jest zastrzeżony, polityk młody, energiczny, ale mający bardzo liczne kłopoty. To jest nadużycie – mówił kilka dni temu we Włocławku Jarosław Kaczyński.