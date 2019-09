Ostrzeżenie przed poglądami posła Roberta Majki

Poseł Robert Majka mówił, że Żydzi chcą nad nami panować, i polecał książkę rasisty. Z tego powodu trafił do raportu organizacji żydowskiej z USA.

„Supremacja żydowska, czyli wywyższanie się nad naród polski (...), stała się podstawą funkcjonowania w tym państwie. Dla mnie to jest rzecz niepojęta. Jeśli my nie obronimy państwa polskiego, to nikt za nas, Polaków, tego nie zrobi" – to fragment wywiadu, którego niezrzeszony poseł Robert Majka udzielił w kwietniu prawicowemu kanałowi na YouTube Centrum Edukacyjne Powiśle. W Polsce wywiad przeszedł niezauważony, ale za granicą już nie. Za jego sprawą Majka właśnie trafił do raportu „Nienawiść ponad granicami" Ligi przeciw Zniesławieniom. Poniżej dalsza część artykułu

Liga z siedzibą w Nowym Jorku jest jedną najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie. Jej najnowszy raport powstał przy współpracy z kilkoma organizacjami z całego świata, m.in. polskim Stowarzyszeniem Nigdy Więcej.

Dotyczy „umiędzynarodowienia białej supremacji", czyli idei głoszącej, że biała rasa przewyższa inne. „W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami gwałtownej przemocy w Stanach Zjednoczonych, Europie i poza nią, motywowanej elementami białej supremacji, od Andersa Breivika w Norwegii, Brentona Tarranta w Nowej Zelandii, po Patricka Crusiusa w El Paso w Teksasie" – piszą autorzy raportu. Dodają, że supremacjoniści z USA i Europy wzajemnie się inspirują.

Dlaczego wskazali też posła Majkę? Bo w kwietniowym wywiadzie pokazywał i polecał widzom książkę Davia Duke'a „Żydowska supremacja". David Duke to były wielki mistrz Ku Klux Klanu i jeden z najbardziej znanych negacjonistów Holokaustu. Jego książkę, którą polecał poseł Majka, wydała w Polsce neonazistowska sekta Ruch Twórczości, która jeszcze niedawno na swojej polskiej stronie internetowej pisała, że „czarnuchy znajdują się na samym dole drabiny, niewiele wyżej od goryli i szympansów".

Liga przeciw Zniesławieniu pisała w raporcie, że „większość rozmowy, która trwała ponad 40 minut, poświęcona była entuzjastycznej pochwale Majki dla Duke'a i jego ideologii". „Polacy mają zostać zepchnięci do roli społeczeństwa trzeciej kategorii, powtarzam, trzeciej kategorii. Bo pierwszą kategorią społeczności w Polsce mają być Żydzi. Drugą społecznością, która ma mieć jakieś szanse bytu, to mają być ci, którzy idą na współpracę z narodowością żydowską. My, Polacy (...), mamy (...) pracować za przysłowiową miskę ryżu" – mówił w wywiadzie Majka.

To nie pierwszy raz, gdy poseł zaskakuje skrajnymi poglądami. Wcześniej twierdził, że wciąż obowiązuje konstytucja kwietniowa z 1935 roku, a sieć komórkowa 5G zagrozi polskiej populacji. Uchodzi za starego politycznego druha Kornela Morawieckiego, ojca premiera Mateusza Morawieckiego, a do Sejmu kandydował z Kukiz'15. Nie zdobył mandatu, za to z rekomendacji Kukiz'15 został członkiem Trybunału Stanu. Do Sejmu wszedł w listopadzie 2018 roku w miejsce Wojciecha Bakuna, który został prezydentem Przemyśla.

Rozdział na temat Polski w raporcie Ligi przeciw Zniesławieniom nie ogranicza się jednak do posła Majki. Autorzy dokumentu omawiają też związki Davida Duke'a z Narodowym Odrodzeniem Polski, wspominają o marszach niepodległości i manifestacji przeciw żydowskim roszczeniom, która w maju odbyła się w Warszawie.

Drugim obok Majki posłem, którego nazwisko znalazło się w dokumencie, jest Robert Winnicki. To jeden z liderów Konfederacji, który również trafił do Sejmu z list Kukiz'15. Autorzy raportu piszą, że organizował marsze niepodległości i majową manifestację, a także „promował białą supremację w Polsce".

– To sformułowanie jest kłamstwem i potwarzą, która nadaje się na proces. Natomiast to, że aktywnie protestuję przeciw roszczeniom majątkowym ze środowisk żydowskich, jest prawdą, z czego jestem dumny – mówi „Rzeczpospolitej" Robert Winnicki.