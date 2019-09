Kidawa-Błońska na szefową Platformy

Dzisiaj Schetyna chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli PO przegra wybory, na co wiele wskazuje, to winą będzie mógł obarczyć kandydatkę na premiera, z której uczynił twarz kampanii Koalicji Obywatelskiej. To pozwoli mu zachować władzę w partii i przeczekać do kolejnych wyborów, a wówczas może koniunktura na PiS minie i sam będzie mógł się starać o fotel premiera. Jednak na końcu wyborcy zapytają o wiarygodność PO. Twarze rządzących mają się zmienić, ale technologia władzy ma pozostać bez zmian? Czy społeczeństwo potrzebuje nowego naczelnika czy powrotu do demokratycznych zasad funkcjonowania państwa? Odpowiedź wydaje się oczywista.