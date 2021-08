Ujawnili plany rezydencji premiera

Oprócz tego urzędnicy zamieścili też plik z opisem konstrukcji budynku. Znajduje się w nim np. tabela z zestawieniem wartości dopuszczalnego obciążenia użytkowego dla stropów i opisy, w jaki sposób zostały one skonstruowane. Nie ma też wątpliwości co do przeznaczenia willi: „Budynek wykorzystywany był dotychczas jako rezydencja Premiera Rządu RP".

– Teren przy ul. Parkowej jest wyłączony z ruchu publicznego, więc nikt postronny tam nie wjedzie ani nie wejdzie. Dodatkowo o obiekcie przy ul. Sulkiewicza niemal się nie informuje i nie wpuszcza tam zwiedzających. Celowo utrudnia się rozpoznanie tego obiektu, a więc po co ujawniamy jego plany? To kompletny absurd – komentuje.

Były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki uważa, że w kontekście ujawnienia planów nie ma to większego znaczenia. – Ta wiedza może być wykorzystana przez obce służby wbrew interesom naszego państwa i wcale nie musi to nastąpić dzisiaj, ale nawet za wiele lat w odniesieniu do zupełnie innego premiera – tłumaczy Małecki. – Powinniśmy myśleć o wiele kroków do przodu, bo technologia zakładania posłuchów może być wówczas zupełnie inna niż dziś – tłumaczy i dodaje, że z jednej strony ogranicza się dostęp opinii publicznej do wielu ważnych dla niej informacji, a z drugiej tak wrażliwą wiedzę zawiesza się na stronach internetowych. – To bezmyślność i niedopatrzenie Służby Ochrony Państwa – stwierdza.