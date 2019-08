Błażej Spychalski: Sprawę Kuchcińskiego trzeba dobrze wyjaśnić

Pan prezydent chciałby, aby kampania wyborcza nie była specjalnie długa. Jesteśmy w cyklu kampanii, po samorządowej i europejskiej to trzecia z kolei kampania wyborcza. Prezydent nie chce, żeby „ogień kampanii", to bardzo silne zwarcie, które naturalnie występuje w kampanii wyborczej, występowało w bardzo długim okresie. Prezydent nie chce, żeby okres silnego zwarcia politycznego, który zawsze niespecjalnie służy naszemu krajowi, był długi. Stąd decyzja, że 13 października będzie najlepszą datą.

Dla każdego termin jest taki sam. Ugrupowania parlamentarne mają cztery lata na to, żeby przekonywać Polaków do siebie, pokazywać propozycje programowe.

Nie. To wyłączna prerogatywa prezydenta. Andrzej Duda rozmawiał na temat swojego punktu widzenia na kampanię wyborczą z panem premierem, to zupełnie naturalne. Trudno, żeby prezydent nie rozmawiał na ten temat z szefem rządu.

Ta sprawa musi być dobrze wyjaśniona. Pytanie, czy doszło do nadużycia, czy do złamania prawa. Wydaje się, że do złamania prawa nie doszło. Czy były nadużycia? To musi każdy rozstrzygnąć sam, przede wszystkim musi to zrobić Sejm, jak rozumiem zrobi to w piątek.