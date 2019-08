Kampania PiS z lotami Kuchcińskiego

Inne opcje rozważane w PiS to scenariusz przeczekania kolejnych kilkudziesięciu godzin i obserwacji rozwoju sytuacji. Ostateczne decyzje miał podjąć prezes PiS w środę wieczorem, już po zamknięciu tego wydania „Rzeczpospolitej".

Sprawa Kuchcińskiego to ostatni z całej serii tematów, które w lipcu i na początku sierpnia zajmowały opinię publiczną. Niedobór leków, zamieszanie w edukacji, wydarzenia w Białymstoku to tylko niektóre z nich. Sztabowcy jednak podchodzą spokojnie do trudnych tygodni. Głównie ze względu na wyniki wewnętrznych badań.