PiS zaczyna tracić cierpliwość do partii Gowina

Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy staje się powoli krytyczna. Jak wynika z informacji „Rz" we wrześniu PiS planuje zakrojoną na bardzo szeroką skalę nową kampanię polityczno-informacyjną wokół Polskiego Ładu. Ma przekonywać o korzyściach płynących z niego dla obywateli. I władze partii chcą do tego czasu „oczyścić przedpole". – Nie pozwolimy na dalszy wizerunkowy sabotaż tego projektu. Wybór Gowina: albo zostaje w koalicji na naszych zasadach i będzie lojalnie popierał Polski Ład, albo się z rządem pożegna. Albo współpraca z nami, albo z Tuskiem. Poparcie dla rozwiązań podatkowych w Sejmie uzyskamy i tak dzięki Lewicy – twierdzi nasz rozmówca z Nowogrodzkiej.

Nasi rozmówcy z PiS są jednak przekonani, że do rozpadu Zjednoczonej Prawicy w obecnej formie wcale nie musi dojść. Zwracają uwagę na to, że np. z rządem musiał pożegnać się wiceminister aktywów Janusz Kowalski, ale nie oznaczało to jeszcze końca obecności Solidarnej Polski w rządzie i Zjednoczonej Prawicy. – Może to być przypadek jednostkowy. Gowin ma wybór – powtarza nasz informator.