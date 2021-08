Seksafera pogrąża gubernatora Andrew Cuomo

Oskarżenie o molestowanie może zakończyć wieloletnią karierę Andrew Cuomo, jednego z prominentnych przedstawicieli Partii Demokratycznej.

Korespondencja z USA

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przez lata z powodzeniem piął się po politycznej drabinie. Pomagało mu w tym nazwisko i koneksje ojca – byłego gubernatora stanu Nowy Jork Mario Cuomo – pewność siebie i polityczny spryt. Poniżej dalsza część artykułu

W ubiegłym roku, gdy jego stan jako jeden z pierwszych w kraju stał się epicentrum pandemii, Cuomo zasłynął na arenie krajowej konferencjami prasowymi i tym, że przecierał szlaki innym włodarzom stanów w zarządzaniu pandemicznym kryzysem, o czym też napisał książkę. Teraz jednak, w obliczu oskarżeń seksualnych, nie ma sojuszników, a jego przyszłość polityczna wisi na włosku.

We wtorek prokurator generalna Tishia James wydała orzeczenie po pięciu miesiącach śledztwa w sprawie oskarżeń o niestosowne zachowanie z podtekstem seksualnym wysuniętych wobec Cuomo przez 11 kobiet. – Gubernator Cuomo molestował byłe i obecne pracownice stanowe, czym złamał prawo stanowe i federalne – powiedziała James. Raport prokurator generalnej obejmował zeznania co najmniej trzech kobiet, o których wcześniej prasa nie donosiła. Kobiety, wśród których były m.in. pracownica biura gubernatora, dziennikarka, a też funkcjonariuszka policji stanowej, przydzielona do jego ochrony, zarzuciły Cuomo szereg niewłaściwych zachowań, od intymnych komentarzy po niechciane dotykanie, które prawo nowojorskie określa jako molestowanie seksualne.

Według raportu biuro gubernatora w wielu przypadkach niewłaściwie odniosło się do oskarżeń, próbowało oddalać albo dyskredytować je, a w jednym przypadku nawet dokonać odwetu na kobiecie, która publicznie mówiła o zarzutach wobec gubernatora. Zdaniem śledczych w biurze gubernatora Cuomo panowała toksyczna atmosfera, tworząca „wrogie środowisko pracy sprzyjające seksualnemu molestowaniu".

Cuomo zaprzeczył zarzutom i stwierdził, że raport jest polityczną nagonką na niego. – Fakty są zupełnie inne od tego, co zostało pokazane. Nigdy nikogo nie dotykałem niewłaściwie, ani nie robiłem komentarzy z podtekstem seksualnym – powiedział w 14-minutowym nagraniu wideo, argumentując, że jego gesty, które teraz są interpretowane jako niestosowne, miały na celu okazanie sympatii.

Raport prokurator generalnej zintensyfikowały apele o rezygnację Cuomo ze stanowiska, które już od dawna słychać było w kręgach demokratycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie, i będących pokłosiem skandalu seksualnego, ale też zarzutów o manipulację danymi dotyczącymi zgonów w domach opieki w pierwszych miesiącach pandemii. We wtorek do nich przyłączyła się przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz jego zastępczyni Kathleen Hochul, która stwierdziła, że opisywane w raporcie zachowanie Cuomo jest „odpychające i niezgodne z prawem". A także jego wieloletni polityczny sprzymierzeniec Joe Biden. – W marcu powiedziałem, że jeżeli dochodzenie stanowej prokurator generalnej wykaże, że oskarżenia są prawdziwe, to będę za jego rezygnacją. Dziś uważam, że Cuomo powinien podać się do dymisji – powiedział prezydent.