Marian Banaś na wojnie ze Zbigniewem Ziobrą

Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, z którego finansuje się m.in. pomoc prawną i materialną dla ofiar przestępstw, jest minister sprawiedliwości. To oczko w głowie ministra Ziobry i całej Solidarnej Polski. NIK kontrolowała Fundusz przez dziewięć miesięcy. Raport z kontroli został przesłany do resortu sprawiedliwości. Tymczasem Marian Banaś i jego syn Jakub – jako społeczny doradca – sugerowali, że wnioski z kontroli są miażdżące dla Ziobry.

Minister sprawiedliwości ustosunkował się do kontroli. Wedle naszych informacji zgłosił lawinę zastrzeżeń, które faktycznie deprecjonują kontrolę NIK. O co chodzi?

„W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli nie ma poważnych zarzutów do działań Funduszu Sprawiedliwości. Niemniej, podobnie jak wcześniejsze raporty, zawiera ono wiele nadużyć, nieprawdziwych ocen i informacji. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło do NIK ponad 100 stron zastrzeżeń" – potwierdza nam resort. Uważa, że w raporcie są nieprawdziwe informacje, użyte przez kontrolerów „sprzeczne dane i błędne interpretacje przepisów prawa". Ministerstwo przyznaje, że „wyraziło zaskoczenie rażącym brakiem rzetelności przedstawianych w wystąpieniu wniosków, opartych w głównej mierze na subiektywnych ocenach i niepopartych prawdziwymi dowodami".

Kontrolerzy NIK podważyli m.in. sens wyposażenia ze środków Funduszu ochotniczych straży pożarnych w profesjonalny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków. Jak stwierdzili w wystąpieniu, „działania z wypadkami drogowymi stanowiły mniej niż 10 proc. ogółu interwencji OSP". Tymczasem w innym raporcie ten sam NIK wyliczył, że takich interwencji jest ponad 50 proc." – wskazuje ministerstwo.

Zastrzeżenia ministra Ziobry trafiły do NIK. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", 21 lipca odbyło się Kolegium Izby, które miało przyjąć lub odrzucić zastrzeżenia do ustaleń z kontroli Funduszu. 11-osobowe Kolegium w gorącej atmosferze przegłosowało odrzucenie uwag Ziobry. Według naszej wiedzy co najmniej jedna osoba – wiceprezes Tadeusz Dziuba – odmówiła głosowania. Jak tłumaczyła, Kolegium nie otrzymało czasu na zapoznanie się z materiałami.