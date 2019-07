Kreml czeka na decyzje Zełenskiego

– Ekipa Poroszenki i najbardziej ekstremistyczne siły polityczne Ukrainy odchodzą do historii – przedstawił wstępną, rosyjską ocenę zmian na kijowskiej scenie politycznej. Rzeczywiście, do Werchownej Rady nie weszły partie wywołujące największe emocje na Kremlu, m.in. Swoboda czy Dmytro Jarosz z Prawego Sektora.

Nikt jednak w Moskwie nie wie, co oznacza jej nowy skład i jak wpłynie na politykę prezydenta Zełenskiego wobec Rosji. „Mając więcej władzy (przy życzliwym parlamencie – red.) obecnie łatwiej mu będzie iść na ustępstwa w stosunku do Kremla" – zauważył jeden z zachodnich obserwatorów. Nadal jednak – tak jak i w maju, gdy wygrał wybory prezydenckie – nie wiadomo, czy Zełenski w ogóle chce iść na jakiekolwiek ustępstwa.

„Ustępowanie Kremlowi grozi doprowadzeniem do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie" – przestrzegają eksperci. Prawie połowa Ukraińców na przykład nie godzi się na specjalny status (czyli autonomię) dla separatystycznych rejonów Donbasu. Ale jedna trzecia gotowa jest przyznać Ługańskowi i Donieckowi taki status.

– W sprawie polityki wobec Rosji nie ma jedności nawet wśród najbliższych współpracowników prezydenta – uważa jeden z kijowskich ekspertów. W Moskwie odnotowano już jednak, że szef administracji prezydenta, były prawnik multimiliardera Ihora Kołomojskiego, Andriej Bogdan skłania się do zawarcia kompromisu z Rosją. Ostro sprzeciwia się zaś temu nowy sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Ołeksandr Daniluk. Już po wyborach przypomniał on publicznie służbie bezpieczeństwa, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i bankowi centralnemu, że są odpowiedzialne za wykonanie sankcji nałożonych na Rosję 15 maja przez ustępującego prezydenta Petra Poroszenkę. – Nikt ich nie anulował – przestrzegł.

Mało tego, Daniluk zapowiedział kolejne antyrosyjskie sankcje, tym razem za „paszportyzację" Donbasu. W połowie maja Putin nakazał przyspieszone wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom obwodów donieckiego i ługańskiego (również tych ich części, które kontroluje ukraińska armia). W Kijowie zaczęto przypominać wojnę Rosji z Gruzją w 2008 roku, którą Moskwa prowadziła pod hasłem „obrony rosyjskich obywateli" (wcześniej mieszkańcom separatystycznych regionów Gruzji również wydano rosyjskie paszporty). Ukraina obawia się, że podobnie może być w Donbasie. Część ekspertów ukraińskich uważa jednak odwrotnie. Sądzą, że Putin chce „wyssać z Donbasu ludność w wieku produkcyjnym, pozostawiając emerytów i cały zdegradowany region na utrzymaniu Ukrainy". Temu ma służyć wydawanie paszportów jedynie na terenie Rosji, co zmusza mieszkańców Donbasu do wyjazdów do sąsiedniego kraju.