Paweł Kukiz: Mogę pomóc PiS w dalszym sprawowaniu władzy

Nie poprę ustawy, która ma tylko zniszczyć TVN. Nie ma nic gorszego niż monopol – deklaruje Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

Czy Kukiz'15 poprze ustawę o KRRiT? Poniżej dalsza część artykułu

Jeżeli w tej ustawie znajdą się zapisy, które zmienią charakter Rady Mediów Narodowych czy sposób wyboru szefa tzw. telewizji publicznej, bo TVP jest telewizją partyjną, a nie publiczną, tak by wybierali go obywatele, to nie miałbym nic przeciwko temu, by poprzeć tę ustawę. Jeżeli w nowelizacji ustawy medialnej znalazłyby się zapisy usprawniające wszystkie media oraz nakazujące im zachowanie granic przy szerzeniu propagandy i angażowaniu się po stronie którejś z opcji politycznych, to również taką ustawę mógłbym poprzeć. Ale jeżeli ta ustawa ma pozostawić TVP w takim kształcie, w jakim funkcjonuje, a jednocześnie zniszczyć TVN, to nie poprę jej, nawet jeżeli myślę jak najgorzej o TVN-ie, bo nie ma nic gorszego niż monopol.

Byłoby dobrze, gdyby spółki Skarbu Państwa przejęły TVN?

„Przejęły" to za dużo powiedziane, ale byłoby dobrze, gdyby wiele podmiotów mogło mieć wpływ na działalność wszystkich mediów.

Np. gdyby spółki państwowe przejęły znaczną część udziałów TVN?

Jeżeli przejęłyby takie udziały, które pozwoliłyby im posiadać absolutną władzę nad kształtem tej stacji, to lepiej od razu byłoby przyłączyć TVN do TVP mocą ustawy – to nie miałoby sensu.

Marek Suski wprost powiedział, że PiS chciałby mieć wpływ na TVN.

Każda partia chce mieć wpływ na TVN, na telewizję publiczną. Dlatego trzeba stworzyć taką legislację, by partie miały jak najmniejszy wpływ na kształt mediów.

Jaki wpływ ma Paweł Kukiz na Jarosława Kaczyńskiego?

To wszystko zależy od rozkładu sił w Zjednoczonej Prawicy. Im bardziej zagmatwana jest sytuacja w rządowej koalicji, tym bardziej to korzystne dla postulatów Kukiz'15, dla postulatów antykorupcji i antysitwy. Trzeba też zauważyć, w jakim momencie została wrzucona ustawa nad TVN – w momencie, kiedy pojawiła się dyskusja nad nepotyzmem w partii rządzącej.

Jarosław Kaczyński wychodzi panu naprzeciw, wprowadzając uchwałę antynepotyzmową?

Pan prezes wychodzi naprzeciw interesom własnej partii. Jeżeli nepotyzm utrzyma się w takiej formie albo wzrośnie, to Zjednoczona Prawica może absolutnie zapomnieć o zwycięstwie w wyborach 2023 r., choćby nie wiem ile pieniędzy władowali w Polski Ład.

Wierzy pan w skuteczność uchwały antynepotyzmowej, czy jest to tylko zagranie PR-owe?

Nawet jeżeli jest to tylko zagranie PR-owe, to jest to pierwszy w historii od 1989 r. przypadek, by jakaś partia starała się wewnętrzną regulacją zakomunikować, że będzie walczyć z nepotyzmem. Ale zapisy o szczególnych przypadkach, szczególnych sytuacjach życiowych absolutnie nie powinny się znaleźć w ustawie antysitwowej. Nie powinno się liberalizować tej ustawy, czy rozmywać tego typu zapisami. Projekt ustawy trzeba doprecyzować, ale w ogólnym ujęciu nakłada on obowiązek na polityków – od radnego do prezydenta – bieżącej publikacji nazwisk osób spokrewnionych i spowinowaconych pracujących w spółkach komunalnych czy spółkach Skarbu Państwa. Brak takiej publikacji, do której dostęp mieliby wszyscy, byłby zagrożony grzywną i karą pozbawienia wolności do lat trzech. Podobnie miałaby się protekcja przy załatwianiu stanowisk swoim bliskim czy osobom spokrewnionym.

Na które projekty ustaw jest pan umówiony z prezesem Kaczyńskim i kiedy one wejdą pod obrady?

Według umowy jedna z dużych ustaw Kukiz'15 powinna wejść przed głosowaniem nad Polskim Ładem – chodzi o ustawę antykorupcyjną.

Czyli najpierw PiS zagłosuje nad ustawą antykorupcyjną, a później Kukiz'15 będzie popierał Polski Ład?

Tak, we wrześniu będziemy głosowali nad Polskim Ładem. W ogromnej liczbie przypadków głosowaliśmy tak, jak reszta opozycji, a w sprawach personalnych zgodnie z umową z PiS – robimy ukłon w ich stronę. Staramy się nie komplikować ich i tak skomplikowanej sytuacji.

Do czasu, bo jeżeli Jarosław Kaczyński nie poprze projektów Kukiz'15, to pan nie poprze projektów PiS?

Wtedy zerwę porozumienie i wrócę do domu – nie będę kopać się z koniem. Nie mam pieniędzy z subwencji, przez co nie mamy struktur. W tym samym czasie partie dysponują dziesiątkami milionów złotych. W Sejmie od początku kadencji zarabiam około 3 tys. zł, bo 70 tys. wydałem na tzw. cele dobroczynne, 30 tys. kosztowała kampania, a w ciągu 20 miesięcy wpłynęło mi 160 tys. zł.

Czy jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jest pan w stanie wzmocnić współpracę z PiS, np. kandydując ze wspólnych list PiS wraz z członkami Kukiz'15?

Jeśli w tej kadencji zostanie wprowadzona ustawa antykorupcyjna, ustawa o „sędziach pokoju" oraz dzień referendalny w samorządach i w przypadku, gdy PiS wpisze do swojego programu wyborczego zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, by połowa posłów była wybierana w JOW-ach, a połowa z list partyjnych, to wtedy będę robił wszystko, by pomóc PiS przy dalszym sprawowaniu władzy. Do Sejmu przyszedłem z postulatami i ubolewam, że inne partie nie były na nie tak otwarte. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego to otwarcie się na sprawy antykorupcji i antysitwy wynika nie tylko z kalkulacji politycznych, bo prawdopodobnie kolejna kadencja będzie jego ostatnią kadencją, ale z szeroko pojętego interesu wspólnoty i chęci pozostawienia po sobie dobrego wizerunku.

Powrót Donalda Tuska może pozbawić władzy Jarosława Kaczyńskiego?

Powrót Tuska najbardziej skomplikuje życie Szymonowi Hołowni. Biorąc pod uwagę fakt, że pan Jacek Cichocki, były minister spraw wewnętrznych, a potem szef Komisji Służb Specjalnych, oraz Joanna Mucha są mocno związani z Tuskiem. Pytanie, czy Hołownia jest w zmowie z Tuskiem, czy też otoczony jest agenturą? A może też Donald Tusk już przestał być dla nich starym druhem? Paradoksalnie powrót Donalda Tuska bardziej przyczyni się do sukcesów PiS w życiu politycznym, o ile PiS zreflektuje się i natychmiast zetnie głowy nieuczciwym ludziom.