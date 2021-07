Śmiertelna pułapka na TVN

Inny członek rady nadzorczej Gremi Media Marcus Brauchli, założyciel firmy inwestycyjnej North Base Media, dodaje: – W tym momencie wydaje się oczywiste, że niektórzy politycy polskiej partii rządzącej chcą wyeliminować niezależne media informacyjne. Kierują się scenariuszem napisanym w innych krajach, który zaprowadziłby Polskę do stanu przeddemokratycznego, z dominacją mediów państwowych. Żaden rząd nie lubi być pociągnięty do odpowiedzialności przez niezależnych dziennikarzy, ale jest to zasadnicza część bycia demokracją, którą rozumieją mądrzy i pewni siebie przywódcy.