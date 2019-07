PiS: Suweren nie wybacza arogancji

Choć do wyborów jeszcze kilka miesięcy, w PiS rozpoczęły się już wstępne przymiarki do budowy list wyborczych. Jak twierdzą nasi rozmówcy, zostaną one sfinalizowane najpewniej do końca lipca. W najbliższych dniach o zasadach tworzenia list i kandydatach ma rozmawiać Komitet Wykonawczy partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że zdecydowana większość obecnych parlamentarzystów dostanie miejsca na listach.