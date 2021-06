Poselskie portfele pod lupą NIK

8016,70 zł brutto – tyle wynosi podstawowa kwota uposażenia poselskiego. Odpowiada ona 80 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu z wyłączeniem dodatku za wysługę lat. Dochodzi do tego dieta w wysokości 2505,20 zł brutto. Zarobki posłów są jednak odczuwalnie wyższe. Wiadomo to dzięki Najwyższej Izbie Kontroli.

Co roku bada ona wykonanie budżetu państwa, również w części Kancelarii Sejmu. W wynikach kontroli za 2020 rok, do których dotarła „Rzeczpospolita", po raz pierwszy podała średnie uposażenie poselskie.

To, że zarobki w Sejmie i Senacie są nagminnie podnoszone dodatkami, nie dziwi Krzysztofa Izdebskiego z fundacji ePaństwo, zabiegającej o przejrzystość życia publicznego. Martwi go jednak, że na stronach Sejmu i Senatu podawane są tylko podstawowe kwoty 8016,70 zł. – Nie ma łatwego dostępu do danych mówiących o tym, co posłowie robią i za ile – komentuje. – Od lat rozmawiamy o zarobkach posłów, a do końca nie wiemy, ile oni zarabiają – dodaje.