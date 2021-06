22,5 roku dla białego policjanta

Wyrok w sprawie śmierci czarnoskórego George'a Floyda to kolejny etap w rozrachunku sumienia z nierównościami społecznymi w Ameryce.

Derek Chauvin, policjant, który w kwietniu został uznany za winnego śmierci czarnoskórego George'a Floyda z Minneapolis, został skazany na 22,5 roku więzienia. Strona oskarżająca domagała się 30 lat więzienia, prawnicy Derka Chauvina prosili o wyrok w zawieszeniu i karę więzienia odpowiadającą miesiącom, które już spędził za kratkami. 45-latek dopiero za 15 lat będzie mógł się starać o wyjście warunkowe. Poniżej dalsza część artykułu

Ogłaszając wyrok w piątek, sędzia mówił o „szczególnej brutalności", jakiej w maju 2020 r. dopuścił się Chauvin – policjant z 19-letnim stażem i która została zarejestrowana na telefonie 17-latki, znajdującej się przypadkowo w pobliżu. Na nagraniu widać, jak przez ponad 9 minut policjant przygniata kolanem kark George'a Floyda i nie luzuje uścisku mimo błagań zatrzymanego, który skarży się, że nie może oddychać. – Chauvin potraktował pana Floyda bez szacunku i zabrał mu godność przysługującą mu jako człowiekowi – powiedział sędzia.

Śmierć czarnoskórego 46-letniego Floyda z rąk białego policjanta w Minneapolis dała początek ogólnokrajowym protestom przeciw rasizmowi oraz brutalności policji w Stanach Zjednoczonych. W kraju pojawiła się też fala antagonizmu wobec policji oraz naciski, aby okroić budżet policyjny, ale też usunąć pomniki postaci historycznych związanych z rasizmem oraz zdywersyfikować rasowo zarządy spółek i korporacji.

Piątkowy wyrok naznaczył pewien przełom w walce o sprawiedliwość społeczną, choć część wspólnoty czarnoskórej, w tym niektórzy krewni Floyda, wyraziła rozczarowanie, mając nadzieję na surowszą karę. – To nie jest sprawiedliwość. My dostaliśmy karę śmierci. Nie odzyskamy George'a – powiedział bratanek zmarłego Brandon Williams, a brat Floyda – Rodney stwierdził, że 22,5 roku w więzieniu to jak skarcenie poprzez „uderzenie linijką w rękę".

Aktywiści podkreślają, że wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestiach rasizmu i tego, jak policja amerykańska podchodzi do kolorowych mniejszości. – Wyrok ten oznacza, że brutalność policji wreszcie jest traktowana poważnie. Jednak przed nami długa droga do tego, aby ludzie czarni mogli się czuć traktowani przez policję sprawiedliwie i po ludzku – powiedziała siostra Floyda Bridgett, która założyła George Floyd Memorial Foundation. Są też apele o ogólnokrajową reformę policji oraz przeprowadzenie jej pod imieniem George'a Floyda.

– To znaczny krok w przód. Coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia – powiedział o wyroku Ben Crump, prawnik rodziny zmarłego. Uznanie za winnego policjanta, który zabił kogoś na służbie, i skazanie go na więzienie jest rzadko spotykaną karą w amerykańskim systemie sprawiedliwości. Sądy niechętnie podważają obronę funkcjonariuszy, szczególnie gdy decyzja o tym została podjęta w krótkim czasie, w sytuacji zagrożenia. Tym razem – jak podkreślała prokuratura – w grę nie wchodziła szybka decyzja ani niebezpieczeństwo czyhające na funkcjonariuszy policji czy zgromadzonych wokół ludzi. Chauvin jest dopiero drugim policjantem w historii Minnesoty, który został skazany. Jest też jednym z 11 w całym kraju, którzy od 2005 r. zostali skazani, a rocznie z rąk policji ginie w USA 1000 ludzi.