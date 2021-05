Blisko końca epoki Beniamina Netanjahu

Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, za tydzień powinien powstać nowy rząd. Nastąpić to ma po czterech elekcjach parlamentarnych w ostatnich dwu latach. Premierem nowego gabinetu ma zostać prawicowy polityk Naftali Benett. W połowie kadencji parlamentarnej powinien przekazać urząd szefa rządu Jairowi Lapidowi, przywódcy centrowego ugrupowania Jesz Atid (Jest przyszłość).

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem nową koalicję tworzy siedem z 13 ugrupowań obecnych w Knesecie. Od lewa do prawa. To tak, jakby w Polsce powstał rząd złożony z Konfederacji, lewicy z partią Razem, PO, PSL i ugrupowania Hołowni.

Na tym nie koniec. Nową koalicję, którą łączy jedynie prawdziwa nienawiść do premiera Netanjahu, ma wesprzeć jedno z dwu ugrupowań Arabów izraelskich, mających deputowanych w Knesecie. I to w sytuacji, jaka powstała po ostatniej wojnie z Hamasem oraz trwających jeszcze w niektórych miastach protestach arabskich obywateli Izraela przeciwko polityce państwa żydowskiego wobec Palestyńczyków. Mimo to czterech arabskich deputowanych partii Raam zamierza głosować za nową koalicją. Arabowie nie będą jednak formalnie partnerem koalicyjnym.