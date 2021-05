Sojusznicy z dwóch końców Unii

Niewiele jest krajów w Unii, które mają tak różne rządy. W Polsce ekipa, którą na Zachodzie określa się jako „konserwatywno-narodową". W Madrycie koalicja socjalistycznej PSOE z radykalnie lewicowym Podemos. Do różnic w sprawach aborcji czy praw par homoseksualnych znów dołączyła kwestia migracji: premier Pedro Sánchez liczy, że inne kraje UE przejmą część nielegalnych imigrantów, którzy masowo docierają na hiszpańskie wybrzeże. Warszawa odmawia.

W Alcalá de Henares w 2001 r. z José Maríą Aznarem spotkał się Jerzy Buzek. To był czas, gdy znajdowało się tu centrum liczącej ok. 70 tys. polskiej imigracji zarobkowej. Jednak teraz kierunek wyjazdów się zmienia. W Polsce mieszka już 6 tys. Hiszpanów. Co roku w ramach Erasmusa uczy się w naszym kraju ponad 3 tys. hiszpańskich studentów.