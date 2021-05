Co dalej z reformą sądownictwa? Nie ma decyzji PiS

Jak wynika z naszych informacji, w Zjednoczonej Prawicy analizowane są obecnie ustawy, które przygotował resort sprawiedliwości. Jest ich – jak wynika z naszych informacji – już kilka. Co do treści, to pewne jest, że jedna z ustaw zakłada spłaszczenie struktury sądów, postulat, który od dawna pojawia się po stronie Zjednoczonej Prawicy jako zmiana, która powinna zostać przeprowadzona. Politycy PiS przekazują zresztą dziennikarzom, że ta ustawa jest najbliżej akceptacji Nowogrodzkiej.

Nasi informatorzy z różnych kręgów Zjednoczonej Prawicy przyznają jednak, że nie ma obecnie decyzji, kiedy ustawy miałyby trafić do Sejmu. Z naszych informacji wynika, że środowisko Solidarnej Polski chce, by stało się to jak najszybciej. Co więcej, rozmówcy z partii Zbigniewa Ziobry podkreślają, że zależy im na tym, by ustawy zmieniające wymiar sprawiedliwości – które bez wątpienia wywołają duże polityczne kontrowersje – trafiły do Sejmu jako pakiet. Nie ma wątpliwości, że Zjednoczona Prawica nie mogłaby (inaczej niż w sprawie np. funduszy unijnych) liczyć na poparcie opozycji. A relacje między PiS a Porozumieniem Jarosława Gowina są od kilku miesięcy bardzo napięte. Do przeforsowania ustaw potrzebna byłaby pełna mobilizacja ZP oraz poparcie prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2017 zawetował dwie ustawy Zbigniewa Ziobry.