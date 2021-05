Antyrządowa szarża Mariana Banasia

Wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym miały się odbyć 10 maja 2020 r., ale do nich nie doszło. Jednak na przygotowania, w tym druk kart wyborczych, które trafiły do kosza, wydano 76 mln zł.

NIK w raporcie z kontroli (ogłoszonym tydzień temu) na organizatorach tych wyborów nie zostawiła suchej nitki – wytknęła im błędy i nadużycia prawa. Uznała, że organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej premiera było pozbawione podstaw prawnych, bo jedynym uprawnionym do tego organem była PKW. Według NIK premier Mateusz Morawiecki bezprawnie więc wydał decyzje (m.in. z 16 kwietnia, na podstawie ustawy antycovidowej) polecające Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przygotowania do wyborów kopertowych. Już po fakcie na pozytywne dla siebie opinie zewnętrzne rząd wydał 149 tys. zł.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, na posiedzeniach Kolegium NIK (liczy 13 osób), gdzie omawiano i głosowano wystąpienia pokontrolne dotyczące „wyborów kopertowych", w ogóle nie padały wnioski dotyczące doniesień do prokuratury. Dlaczego więc prezes Banaś na to się zdecydował?

– To nie wygląda poważnie. Prezes NIK ma prawo kierować zawiadomienia do prokuratury, ale nie w ten sposób. Zapowiadanie na konferencji czy w radiu, że to zrobi, wygląda na grożenie palcem PiS i patrzenie, czy się cofną, czy też nie. To metody gangsterskie – utyskuje Wojciech Saługa, poseł KO, członek sejmowej komisji, która czuwa nad NIK.