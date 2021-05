Partia Republikańska ma być kolejnym członkiem Zjednoczonej Prawicy

Czas do kongresu

Ekspansja Zjednoczonej Prawicy to jeden z obecnie dyskutowanych w sferze politycznej tematów. Głównym jest prezentacja Polskiego Ładu oraz zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna, która ma potrwać do planowanego na 3 lipca kongresu wyborczo-statutowego PiS. To będzie podsumowanie pierwszego półrocza. Politycy PiS twierdzą, że Polski Ład to zastrzyk paliwa i energii politycznej potrzebnych do końca kadencji, a już na pewno na najbliższe miesiące.