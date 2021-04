Mesko SA, zakłady o strategicznym znaczeniu, mają wielkie poślizgi?

Mesko to posiadający niemal stuletnią tradycję producent amunicji i rakiet, zaopatrujący polskie siły zbrojne.

Zawiadomienie do prokuratury senator złożył w połowie marca. Dotyczy ono dwóch projektów realizowanych przez Mesko, noszących nazwy 44,7 i 400.

Kontrowersyjny zakup

Pierwszy realizowany jest w trybie tzw. podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem senatora w 2017 r. Mesko, realizując ten projekt, kupiło za granicą urządzenia do produkcji amunicji i prochu, płacąc za nie 2 mln euro, czyli według dzisiejszego kursu 9 mln zł. „Większość z tych maszyn składowana jest w nieodpowiednich warunkach w jednym z magazynów i de facto niszczeje" – pisze senator w zawiadomieniu do prokuratury. Jego zdaniem „na skutek zaniedbań i opóźnień w realizacji inwestycji modernizacyjnych w zakładzie nie doszło do ich uruchomienia i wykorzystania", w związku z czym urządzenia straciły już gwarancję.