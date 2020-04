Kazanie Aleksandra Łukaszenki w cerkwi

Zwierzchnik dominującej w kraju Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Paweł apelował kilka dni temu do wiernych, by pozostali w domach i nie uczestniczyli w nabożeństwach wielkanocnych. Przekazywał też do Białorusinów taki sam apel patriarchy moskiewskiego Cyryła I. Ostrzegał prawosławnych, by „nie słuchali pseudopastorów", którzy „namawiają do chodzenie do cerkwi" w czasach pandemii.

– Nie popieram tych, którzy zamknęli ludziom drogę do świątyni. Nie popieram takiej polityki. Miliony modlą się do Boga i znam wśród nich mnóstwo takich, którzy mają ogromną władzę. Gdy jednak nadeszła ta psychoza, nie choroba, wszyscy zaczęli uciekać od świątyni, a nie do świątyni. To źle – mówił Łukaszenko. – Jeżeli on (Bóg – red.) rzeczywiście nas widzi, on nam pomoże. Inaczej nie może być. Ale też ukarze za wszystkie nasze grzechy, w ostatnim czasie nie zachowujemy się tak, jak on nam kazał i każe nadal. Mamy fatalny stosunek do przyrody, odeszliśmy całkiem od zasad moralności i przyzwyczailiśmy się poświęcać wszystko dla pieniędzy. To nienormalne – mówił.