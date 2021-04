Michał Wypij: Wcześniejsze wybory parlamentarne możliwe już po pandemii

Trudno mi w to uwierzyć, bo Jarosław Kaczyński funkcjonuje w polityce bardzo długo i jest pragmatykiem. Taki człowiek raczej nie uwierzyłby w to, że Adam Bielan jest w stanie kogokolwiek przyprowadzić, a już na pewno nie w to, że przyniesie mu na tacy głowę Jarosława Gowina. Niemniej każdy dzień, w którym widzimy, jak niepoważnie zachowują się nasi koalicjanci, nie wywiązując się z umowy koalicyjnej, powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy PiS może mieć coś wspólnego z puczem Bielana. Porozumienie dotrzymywało zapisów umowy koalicyjnej, a teraz widzimy, że umowa została przez PiS zawieszona. Czekamy teraz na zawieszenie ministrów, którzy już nie są członkami Porozumienia. Chyba że PiS traktuje ich jak swoich ministrów. W najbliższym czasie przedstawimy rekomendacje dla osób, które będą odpowiedzialne za te działy, które zostały wynegocjowane w umowie koalicyjnej.

Minął rok od momentu, w którym Jarosław Gowin złożył rezygnację ze stanowiska wicepremiera i ministra, żeby ratować powagę państwa. Wybory kopertowe zepchnęłyby Polskę w otchłań i do dziś musielibyśmy się mierzyć z ich skutkami. Polacy nas ocenią za to, jak zachowywaliśmy się w najtrudniejszych czasach. W zeszłym roku, właśnie w kwietniu–maju mogliśmy oddzielić chłopców od mężczyzn i stwierdzić, kto prawdziwie służy krajowi, a kto ma tylko wypisane frazesy na swoich bannerach. Nie wszyscy z obozu Zjednoczonej Prawicy zdali ten egzamin.

Nie można ich wykluczyć. W przyszłym roku, po pandemii, jest taka możliwość. Jeżeli Polacy dadzą jednoznacznie znać, że chcą tej weryfikacji, to nie powinniśmy jej unikać. My jako Porozumienie nie będziemy się bać weryfikacji, zwłaszcza że zachowaliśmy się jak trzeba w tym trudnym momencie.

Ta sytuacja to absolutny skandal. Kompromituje przede wszystkim osobę, która złożyła wniosek o ukaranie dr. Grzesiowskiego za wykonywanie swojego zawodu. To jest jedna z nielicznych osób, które nie zawiodły i w prawidłowy sposób opisywały rzeczywistość, tłumacząc Polakom, z czym się muszą mierzyć. To jest jedna z tych osób, które prawidłowo przewidywały kolejne wydarzenia i niestety w pewnym momencie przestały być słuchane. Walka z krytyką Pawła Grzesiowskiego, który robi to dla dobra ogólnego, jest absolutnie skandaliczna.