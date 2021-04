Mało zastrzyków na Covid-19 w Kosowie

Sprawa ma wymiar geopolityczny. Kosowo, które ogłosiło niepodległość w 2008 r., nie zostało uznane przez Chiny (a także m.in. Rosję i pięć państw UE). Prochiński i prorosyjski kurs wzięła też, co widać szczególnie w czasie pandemii, Serbia, od której Kosowo się oderwało i do dzisiaj ma z nią nieuregulowane stosunki.

Szczepienie w Kosowie zaczęło się dopiero 29 marca. Pierwszy zastrzyk dostał premier Albin Kurti. Dwumilionowy kraj ma zaledwie 24 tysiące dawek AstraZeneki, otrzymanych z systemu COVAX, finansowanego głównie przez UE i USA. Pierwsi w kolejce po zastrzyki są medycy i osoby powyżej 80. roku życia. Albania chciała przekazać chińskie szczepionki dla nauczycieli. Negatywnie się do tego odniosło kosowskie Ministerstwo Edukacji, sugerując, że preparat nie jest zarejestrowany w UE, do której przystąpienie jest celem młodego państwa.

– Zapytano go, czy gdyby byłoby referendum, to czy odpowiedziałby tak. I powiedział, że tak. Ale na ten temat nie ma nic w programie rządu. Na dodatek w Kosowie nie ma podstaw prawnych do takiego referendum. Nie jestem naiwny, by twierdzić, że zjednoczenie to zamknięty rozdział, ale nawet rozważania na ten temat to daleka perspektywa – podkreśla Eraldin Fazliu.