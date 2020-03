Zapomniane prawybory z powodu pandemii

Zagrożenie ze strony wirusa na chwilę pozwoliło demokratom i republikanom w Waszyngtonie zasiąść do wspólnego stołu przy okazji uchwalania pakietów pomocowych. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która jest na ścieżce wojennej z prezydentem Donaldem Trumpem, nawiązała dialog z jego sekretarzem skarbu Steve'em Mnuchinem.

– Mnuchin działa podobnie jak ona, krok po kroku. Na tej płaszczyźnie mogą się dogadać – stwierdził jeden z doradców kongresowych w wywiadzie dla magazynu „The Atlantic". To dzięki ich rozmowom, jak również liderów Senatu: demokraty Chucka Schumera i republikanina Mitcha McConnella, doszło do bardzo szybkiego porozumienia w sprawie płatnego chorobowego dla Amerykanów czy darmowych testów na Covid-19.

Wirus krąży również wokół Białego Domu. Testom na obecność wirusa poddał się na początku marca Donald Trump po tym, jak wykryto go u delegacji z Brazylii, którą prezydent gościł w swoim ośrodku golfowym na Florydzie. Wyniki okazały się negatywne, podobnie jak w przypadku wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

Covid-19 zepchnął na plan drugi trwające w USA prawybory. Doniesienia o tym, co powiedzieli kandydaci, jak sobie radzą w sondażach i ze zbiórką pieniędzy, wyparte zostały przez relacje o liczbie zarażonych oraz kolejnych zakazach i nakazach mających na celu spowolnienie wzrostu zachorowań. W ubiegły wtorek były wiceprezydent Joe Biden, który reprezentuje umiarkowane skrzydło Partii Demokratycznej, zgarnął największą liczbę delegatów podczas prawyborów na Florydzie, w Illinois i Arizonie. Dało mu to ogromną przewagę (300 delegatów) nad socjalistycznym demokratą, senatorem z Vermont Berniem Sandersem.

Sanders na razie nie zrezygnował z kandydowania, ale uszczypliwi demokraci wytykają mu, że skoro nie udało mu się wygrać w takich stanach jak Floryda, Arizona i Michigan, to „jak zamierza wygrać listopadowe wybory?".

Spustoszenie, które pandemia poczyni w amerykańskiej gospodarce, oraz ofiary w ludziach będą stanowić wyborczy rachunek sumienia dla Donalda Trumpa, który ubiega się o kolejną kadencję. Pytanie, które zadają sobie jego doradcy, to: „czy Trump uratuje swoją kampanię, gdy nagle cały kraj pogrążył się w chaosie?".

Niewidzialny wróg

– Chcę zapewnić naród amerykański, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pokonać tego okropnego, niewidzialnego wroga. Jesteśmy na wojnie – mówił prezydent w niedzielę. Trump próbuje budować swój wizerunek jako „prezydenta czasów wojny", który przewodzi narodowi zagrożonemu pandemią. To niewątpliwie daje mu przewagę nad pozostającym obecnie w cieniu Bidenem. Konserwatywni republikanie, którzy stanowią trzon jego elektoratu, biją brawo prezydentowi. Demokraci wytykają mu jednak, że obiecał wydać nakaz sektorowi produkcyjnemu, aby zaangażował się w wytwarzanie materiałów medycznych, ale tego nie zrobił, że na początku nazwał pandemię „oszustwem", a lekarze tłumaczą, dlaczego proponowane przez prezydenta rozwiązania, np. kilkakrotnego używania tej samej maski, nie są możliwe do wprowadzenia.