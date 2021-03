Krajowy Plan Odbudowy tonie w sporach

Krajowy Plan Odbudowy to około 260 mld złotych, które mają pomóc Polsce wyjść z kryzysu wywołanego pandemią. Rząd opublikował już projekt KPO. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia. Po jego sfinalizowaniu dokument oceni Bruksela.

Równolegle poza konsultacjami, które mają zakończyć się do 2 kwietnia, rozkręca się polityczna dyskusja zarówno wokół samego Krajowego Planu Odbudowy, jak i głosowania w Sejmie nad zwiększeniem środków własnych UE. Zgoda wszystkich państw Unii jest niezbędna. Przeciwko jest Solidarna Polska, która nie chce zgodzić się na uwspólnotowienie długu, nazywając to krokiem do federalizacji całej Unii.

Ale i opozycja ma swoje wątpliwości. Politycy PO i PSL wprost sugerują, że nie zgodzą się to, by środki unijne były wydawane bez transparentnych reguł. Liczne zastrzeżenia mają też samorządowcy, zwłaszcza liderzy miast, którzy twierdzą, że duże ośrodki są obecnie dyskryminowane. Największym – chociaż niejedynym – problemem dla samorządowców jest kwestia niedostatecznego wsparcia dla transportu zbiorowego w miastach. Jak podkreślają, w KPO ujęte jest tylko w sferze autobusów elektrycznych i wodorowych.

W podobnym tonie wypowiadają się oficjalnie politycy PiS. – To nie jest sytuacja, w której każda z gmin może zrealizować jakiś swój projekt. To muszą być projekty strategiczne, obejmujące pewną część kraju. Oczywiście będą programy, z których środków będą mogły korzystać samorządy, ale ja sądzę, że chęcią ze strony opozycji jest to, by przerzucić je tylko na największe miasta i dać dużym miastom możliwość realizowania takich programów – przekonywał w ubiegłym tygodniu na antenie radiowej Jedynki szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.