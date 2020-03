Sztaby szykują nowe plany na kampanię prezydencką

We wtorek sztab PiS podejmie ostateczną decyzję o formule programowej konwencji wyborczej, która była planowana na marzec.

Koronawirus i kolejne przypadki w Polsce sprawiają, że kampania prezydencka w Polsce ulega poważnym zmianom. Pod znakiem zapytania są kolejne duże konwencje polityczne. W tej inaugurującej kampanię, zorganizowanej przez PiS, wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób. Poniżej dalsza część artykułu

Sztab PiS ma w ciągu najbliższych kilkunastu godzin podjąć decyzje o formie konwencji, w trakcie której mają zostać ogłoszone dalsze postulaty programowe. Ale w samym PiS nadal dużo emocji budzą wydarzenia z poprzedniego tygodnia, w którym doszło do wymuszonego przez prezydenta odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. Chociaż niektórzy nasi rozmówcy mają nadzieję, że pomoże to w kampanii prezydenta Dudy, to w tej chwili pozostają duże emocje w całym obozie rządzącym. – Prezes PiS tak łatwo tej sytuacji nie zapomni – relacjonuje nasz rozmówca, odnosząc się do tego, że prezydent zagroził wetem do ustawy rekompensującej finansowanie dla TVP i pod tym naciskiem Kaczyński musiał podjąć decyzję.

Jeśli chodzi o koronawirusa, to nasi rozmówcy zarówno z PiS, jak i z opozycji spodziewają się, że w kampanii większą rolę niż spotkania bezpośrednie będzie odgrywać internet oraz media. Spotkania bezpośrednie z dużą liczbą uczestników mogą być systematycznie ograniczane.

W trakcie jednego z nich na trasie dudabusa w ubiegły weekend frekwencja miała sięgnąć nawet 600 osób, co jest bliskie limitu ustalonego przez GIS. We wtorek ma się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tematem ma być koronawirus. To wszystko jeszcze bardziej skupi uwagę mediów i opinii publicznej na koronawirusie i reakcji rządu. Sztaby szykują też swoją reakcję na samo posiedzenie RBN, o które opozycja (chociaż głównie w innych sprawach) wzywała od dawna. – Koronawirus sprawił, że w wielu przypadkach będziemy musieli budować nasze plany od nowa. Zwłaszcza że nie ma obecnie innego tematu tak żywo obecnego w sferze publicznej. I być może do wyborów nie będzie już innego takiego tematu – zauważa jeden ze sztabowców opozycji.

Kandydaci modyfikują swoje plany wobec rozwoju sytuacji. Modyfikację kampanii zapowiedział w poniedziałek Szymon Hołownia. „Od dziś, aż do odwołania, nie będziemy organizować dużych spotkań z wyborcami czy wolontariuszami, będziemy unikać większych zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach i jeszcze więcej energii włożymy w to, by kontaktować się z naszymi wyborcami poprzez internet i media" – oświadczył w poniedziałek.

Swoje plany szykuje też Lewica. Jak wynika z naszych rozmów, we wtorek Robert Biedroń w Brukseli będzie rozmawiał z europejskimi politykami lewicy o kwestii ochrony przed koronawirusem oraz o sprawach unijnego budżetu. Lewica chce też w tym tygodniu przedstawić swój zespół ekspertów w sprawach zdrowia, ma też postawić na prezentację rozwiązań prawnych dotyczących ochrony pracowników na czas epidemii.

Sztab Lewicy, podobnie jak inne sztaby, monitoruje sytuację dotyczącą spotkań „w terenie" i jest gotowy na dalsze zmiany w planie kampanii w najbliższe tygodnie i miesiące.

W poniedziałek kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła województwo lubelskie. W najbliższych dniach ma mieć spotkania w Warszawie, między innymi z nauczycielami. Planowane są też kolejne aktywności w internecie. Politycy opozycji są też zaangażowani we własne działania dotyczące wirusa. KO powołała np. specjalny zespół w tej sprawie.

Wybory planowane są na 10 maja, druga tura ma się odbyć 24 maja. Politycy PiS uważają, że dyskusja o ich przesunięciu lub zmiany formuły jest na obecnym etapie przedwczesna. Tak mówił między innymi w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.