Jarosław Kaczyński jest spokrewniony z Kidawą-Błońską

Ustaleniami tygodnika od kilku dni żyją sprzyjające PiS media. Okazuje się jednak, że Kaczyński i jeden z administratorów profilu Marcin Mycielski to dość bliska rodzina. Ustalił to genealog dr Marek Jerzy Minakowski, autor bazy potomków Sejmu Wielkiego.

– Ich najbliższym wspólnym przodkiem jest Stanisław Olszowski, zmarły w 1736 roku. Dla Kaczyńskiego jest dziadkiem z sześć razy dodanym przedrostkiem „pra". W przypadku Marcina Mycielskiego przedrostek trzeba by pomnożyć osiem razy. Prezes PiS jest więc dla Mycielskiego kimś w rodzaju ciotecznego dziadka. Genealogicznie ich pokrewieństwo jest dość bliskie – wyjaśnia dr Minakowski.

Co na to Mycielski? – To dowód, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Niestety, prezes jest w niej taką „czarną kaczką". Szkoda, że mieszkając w Brukseli, muszę się regularnie tłumaczyć z takiego kuzyna – mówi „Rzeczpospolitej".