Standerski: Polska wykluczona komunikacyjnie

Podpisanie tej ustawy na peronie w Końskich to była kompromitacja prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego, że peron w Końskich nie jest wcale odcięty od świata. Tam dochodzą tory kolejowe, jeżdżą pociągi towarowe, a mimo to od pięciu lat rządów PiS – mimo że można było wydać tylko jedną decyzję i już połączenie kolejowe by wróciło – jakoś tej decyzji nie podjęto. Jestem bardzo ciekaw, dlaczego podpisano akurat w Końskich tę ustawę, czyli na stacji, która została zamknięta za rządów PO, a nie np. w Łomży, gdzie peron został rozebrany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy np. w Jastrzębiu-Zdroju.