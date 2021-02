Jesienią wybory w Platformie

To jednak dopiero za kilka miesięcy. Najbliższym wydarzeniem dla PO jest marcowa Rada Krajowa. Jednym z tematów, które w ostatnich tygodniach budziły emocje w PO, było stanowisko w sprawie aborcji. Ostatecznie w ubiegłym tygodniu przyjął je zarząd partii. Zwołanie Rady Krajowej to był w ostatnich dniach postulat m.in. Schetyny. Jak można usłyszeć w klubie KO, do tych postulatów nie przyłączyli się politycy, którzy uznają się za konserwatywne skrzydło, a przede wszystkim ludzie bliscy Schetynie. Lider PO Borys Budka zapowiedział, że jeśli będzie taka wola, to stanowisko zarządu będzie dyskutowane w części „wolne wnioski i głosy" w trakcie posiedzenia Rady.