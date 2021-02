Izraelska pomoc dla niektórych

W wyniku porozumienia premiera Beniamina Netanjahu oraz prezydenta Władimira Putina aresztowana w Syrii 25-letnia Izraelka jest już od kilku dni w domu. Za jej uwolnienie Izrael przekazał Rosji 1,2 mln dol. tytułem zapłaty za rosyjskie szczepionki Sputnik V, które dotrzeć mają do Syrii. Równocześnie uwolniono dwóch druzów, syryjskich pasterzy zatrzymanych niedawno na anektowanych Wzgórzach Golan, podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz walczącego z Izraelem proirańskiego Hezbollahu.

Obywatelka Izraela znalazła się po syryjskiej stronie Wzgórz Golan trzy tygodnie temu z własnej woli, kontestując istnienie linii granicznej. Została tam aresztowana. Jej sprowadzenie do Izraela stało się sprawą pierwszorzędną dla Netanjahu, walczącego o reelekcję w kolejnych przedterminowych wyborach do Knesetu.

Do podobnej sytuacji doszło przed rokiem, też w czasie kampanii. Netanjahu udało się wtedy przekonać Putina do ułaskawienia zatrzymanej w strefie tranzytowej na moskiewskim lotnisku obywatelki Izraela, u której znaleziono kilka gramów marihuany. Wpłynęło to korzystanie na wyniku wyborczym premiera oraz jego bloku Likud.