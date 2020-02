Prezydent nie da medali

Minister finansów chciał, by prezydent Andrzej Duda uhonorował 268 pracowników Krajowej Administracji Skarbowej Medalem za Długoletnią Służbę za 2019 rok. Prezydent, bez wyjaśnień i uzasadnienia, odrzucił ponad 1/3 wniosków. Najwięcej z KAS w Rzeszowie, Warszawie, Lublinie i Zielonej Górze, gdzie decyzję odmowną otrzymał co drugi kandydat. W Gdańsku i Olsztynie – dostali wszyscy.

Decyzje urzędników

Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty (po 30 latach pracy), srebrny (po 20 latach) i brązowy (po 10 latach). Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy „wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy, w szczególności niezbędne jest wykazanie zasług po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia". Sito osób wnioskowanych do medalu jest bardzo duże, np. na 9 tys. urzędników podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie wyselekcjonowano tylko 34 osoby (prezydent przyznał medale tylko 17 z nich), z blisko 4,5 tys. pracowników wrocławskiego IAS – 19, z czego medale otrzymało 12. Wykaz wniosków, które otrzymał od ministra finansów prezydent, zawiera informacje dotyczące kandydatów do wyróżnienia: imię? i nazwisko, aktualne stanowisko służbowe, oznaczenie pracodawcy oraz rodzaj wnioskowanego odznaczenia. Ale decyzję, czy medal przyzna, podejmują jego urzędnicy.