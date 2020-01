Chińczycy szpiegują UE

O rosnących wpływach chińskich w Brukseli mówi się od pewnego czasu, ale po raz pierwszy postawiono konkretne oskarżenia o szpiegostwo i to od razu osobie piastującej w przeszłości bardzo wysokie stanowiska w unijnych instytucjach. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura niemiecka, a ESDZ nie jest nawet o tym informowany. – Nie było kontaktu z nami w tej sprawie. Dochodzenie trwa, to wiemy z mediów – powiedziała Virginie Battu-Henriksson, rzeczniczka prasowa Służby.

To może wydawać się zaskakujące, ale taka jest rzeczywistość unijnej dyplomacji. Nikt w ESDZ nie wie nawet, dlaczego odwołano Sabathila z funkcji ambasadora w Seulu w 2017 roku. Stało się to automatycznie, po tym jak niemieckie służby odebrały mu certyfikat bezpieczeństwa. Ale nie muszą one i nie informują o podstawach swoich decyzji. Podobnie jest ze wszystkimi innymi unijnymi urzędnikami i dyplomatami.

Instytucje UE mają własną, ale bardzo ograniczoną ochronę kontrwywiadowczą. Ich bezpieczeństwo zależy od służb krajowych. Jeśli chodzi o wiarygodność kadr, to zależy ona od weryfikacji dokonanej przez służy kraju pochodzenia. Czyli np. Polaków w instytucjach UE, którzy mają dostęp do informacji wrażliwych czy piastują wyższe stanowiska urzędnicze i zarządzają większymi budżetami, sprawdzają polskie służby. – Po nominacji na kierownicze stanowisko, ale przed dopuszczeniem do informacji wrażliwych musiałem wypełnić bogatą ankietę dla ABW – mówi nam nieoficjalnie jeden z polskich urzędników. Były tam dziesiątki szczegółowych pytań, przy czym zdaniem naszego rozmówcy głównie skupiały się one na sytuacji finansowej kontrolowanej osoby. Trzeba było wykazać wszystkie inwestycje, źródła pochodzenia własnych środków finansowych, ale także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Nawet jeśli nie ma się z nimi wspólnoty majątkowej.