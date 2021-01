Gorąco wokół szczepień

Kwestia oczekiwań

Grupa zero to ok. miliona osób, z czego ok. 700 tys. zostanie najpewniej zaszczepionych. Grupa 1, obejmująca m.in. seniorów powyżej 60. roku życia oraz nauczycieli czy służby mundurowe – której szczepienie ma ruszyć w drugiej połowie stycznia – to już ok. 10 mln osób. Rząd jest ograniczony liczbą dawek, które mogą dostarczyć firmy farmaceutyczne. I dlatego chociaż ruszyła już rządowa kampania #SzczepimySię, w postaci m.in. outdooru, telewizyjnych spotów, ze wsparciem np. Cezarego Pazury, który ma zachęcać do szczepienia, to politycy PiS podkreślają, że tempo kampanii jest dostosowane do obecnego etapu. Jedna z obaw dotyczy kwestii nadmiernych oczekiwań, które mogą powstać w społeczeństwie. Bo jak przyznał minister Dworczyk w poniedziałek, do końca I kwartału tego roku uda się najpewniej zaszczepić łącznie ok. 2,9 mln osób, w tym 2,2 mln w grupie 1.