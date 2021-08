„Opiłować katolików z pewnych przywilejów”. Sławomir Nitras: Nie mogę przeprosić

Podczas debaty w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł PO Sławomir Nitras powiedział, że katolików należy "opiłować z pewnych przywilejów".

Słowa te odbiły się szerokim echem, skrytykowali je m.in. posłowie opozycji, w tym były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, który ocenił, że wypowiedź Nitrasa była "niedopuszczalna i niemądra".

Sławomir Nitras był o swe słowa pytany w poniedziałek w Polsat News. Powiedział, że został wychowany w katolicyzmie i uważa się za chrześcijanina, ale nie chodzi do kościoła. - Mniej niż 20 proc. szczecinian chodzi co niedzielę do kościoła - dodał.

- Mam poczucie, że polskie prawo jest kształtowane - prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo o stowarzyszeniach - jest kształtowane z punktu widzenia interesów Kościoła - oświadczył poseł Platformy Obywatelskiej.