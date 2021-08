Afganistan. Prezydencki minister: Ewakuujemy kogo się da PAP/EPA/STRINGER

- To nie jest kontyngent do zadań bojowych, to kontyngent mający wspierać na miejscu partnerów z NATO w ochronie lotniska - powiedział prezydencki minister Jakub Kumoch, odnosząc się do grupy polskich żołnierzy, która decyzją prezydenta Andrzeja Dudy znajdzie się na lotnisku w Kabulu.