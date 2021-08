Wałęsa: Patrioci, głosujcie na Tuska

Były prezydent przyznał, że brakuje mu pieniędzy, bo "przyzwyczaił się do większej forsy", ale inni są w trudniejszej sytuacji.

Pytany o to, czy uważa, że polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem unijnym, Wałęsa zauważył, że Polska podpisała traktaty UE i niestosowanie się do jej przepisów jest obecnie hipokryzją.

Czy powrót Donalda Tuska do polityki oznacza nową jakość? - Będę mu zawsze pomagał, to wyjątkowo zdolny polityk, który może spróbować naprawić to, co zepsuła ta ekipa - mówił Wałęsa. Zaapelował: - Wszyscy patrioci, głosujcie na Tuska.

Uważa, że Tusk, rezygnując ze startu w ostatnich wyborach prezydenckich, wykonał "bardzo mądry, dobry ruch", bo był wówczas bardzo mocno atakowany i miał duży elektorat negatywny. Obecnie jednak, gdy uznał, że sytuacja tego wymaga, wrócił do polskiej polityki. - I bardzo dobrze, trzeba mu pomóc, dać mu zwyciężyć. To jedyna szansa, by Polska wróciła na właściwą drogę - uważa były prezydent.

Czy po powrocie Tuska Szymon Hołownia i jego Polska 2050 mogą jeszcze odegrać jakąś rolę? - To też bardzo zdolny polityk, ale teraz musi zaczekać. Powinien włączyć się w pomoc Tuskowi. Powinien na kilka lat odpuścić dla dobra Polski - ocenił Wałęsa.

Na pytanie, czy zaszczepił się przeciwko Covid-19, Wałęsa odparł: - Jestem w takim wieku, że niech robią próby na moim organizmie.

Były prezydent ocenił, że ci, którzy się nie szczepią, są cwaniakami, którzy wychodzą z założenia, że będą bezpieczni, gdy zaszczepią się inni.

Pytany o ocenę "Polskiego Ładu" PiS, Wałęsa stwierdził, że "PiS z Kaczyńskim na czele robi wszystko, żeby się utrzymać przy władzy" - Bo wie, że za to wszystko, co robi w Polsce, odpowiedzieć będzie musiał. Będzie rozliczony - skwitował Wałęsa.