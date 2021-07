Bosak: Przez PiS niedługo nikt normalny nie będzie chciał inwestować w Polsce

Jego zdaniem, zmiany uderzą w polskie małe i średnie firmy, a dużego kapitału międzynarodowego i zagranicznych korporacji "rząd nawet nie dotknie".

- To są polskie firmy, rodzinne, średnie, mniejsze, które rosły przez ostatnie lata, albo osoby prowadzące autentycznie jednoosobową działalność gospodarczą i oni zapłacą podatki np. o kilkadziesiąt procent większe. Czy to jest uczciwe, sprawiedliwe, żeby robić to tak skokowo? - mówił poseł Konfederacji.

- Przecież ci ludzie mają pracowników - część z nich być może będą musieli zwolnić - mają jakiś plan inwestycji, mają kredyty do spłacenia i mają to wszystko zbilansowane. Moim zdaniem, jeżeli ktoś chce robić takie zmiany, to powinien to zapowiedzieć przynajmniej na rok do przodu - przekonywał.

Według niego, zmiany "jeżeli w ogóle", to powinny być wprowadzane "ewolucyjnie". - Zrobienie tego skokowo to jak wcześniej z podwójnym opodatkowaniem spółek komandytowych w zeszłym roku. Polskie firmy - uderzenie poszło, duże firmy - w ogóle nie dotknięte. Obniża to konkurencyjność polskiego biznesu - powiedział wiceprezes Ruchu Narodowego.

Bosak ocenił, że dla przedsiębiorców przewidywalność prawa to podstawa. - PiS w tej chwili tworzy tak nieprzewidywalne otoczenie regulacyjne, że niedługo nikt normalny nie będzie chciał inwestować w Polsce - podkreślił.